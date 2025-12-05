'वो मेरी लाइफ की ऐसी...' उर्मिला मातोंडकर संग अफेयर पर राम गोपाल वर्मा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- इसी तरह से सिस्टम और...

Ram Gopal Varma Urmila Affair: एक वक्त था जब राम गोपाल वर्मा और बॉलीवुड की 'रंगीला गर्ल' उर्मिला मातोंडकर के अफेयर की खबरें खूब आईं. यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि राम गोपाल की वाइफ को जैसी ही इसकी खबर मिली तो उन्होंने एक्ट्रेस को थप्पड़ तक जड़ दिया था और बाद में दोनों का तलाक हो गया. अब इन्हीं अफेयर की खबरों को लेकर फिल्म मेकर ने चुप्पी तोड़ी है.साथ ही ऐसी बात कह दी कि उनका बयान आपको हैरान कर देगा.

कई फिल्मों में साथ किया काम

राम गोपाल वर्मा ने उर्मिला मातोंडकर के साथ एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी. ये दौर 1990s से 2000 का था. ये फिल्में 'रंगीला', 'दौड़', 'सत्या' और 'प्यार तूने क्या किया' शामिल है. इन फिल्मों में ना केवल राम गोपाल वर्मा ने स्क्रीन पर सिनेमाई चमक लेकर आए बल्कि उर्मिला ने भी ऐसी वर्सटाइल एक्टिंग दिखाई की आज भी उन्हें इन्हीं फिल्मों के लिए याद किया जाता है. लेकिन, उर्मिला के साथ इस कोलैबोरेशन के दौरान दोनों के अफेयर की चिंगारी खूब भड़की. जिसे लेकर अब वर्मा ने कई बातें बताईं.

अफेयर पर ये क्या बोल गए?

फिल्ममेकर ने कहा- 'वो एक वर्सटाइल एक्ट्रेस है. इसी वजह से मैंने उनके साथ कई सारी फिल्मों में काम किया. मैंने अमिताभ बच्चन के साथ ज्यादा काम किया...लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता. इसी तरह से सिस्टम और सोशल मीडिया काम करता है.'

मेरी जिंदगी की...

उर्मिला से अफेयर की खबरों का असर राम गोपाल वर्मा की शादीशुदा जिंदगी पर कुछ इस तरह पड़ा कि दोनों कुछ वक्त अलग हो गए. हालांकि तलाक को लेकर वर्मा ने अलग वजह बताई थीं. वैसे तो उर्मिला से रिश्ते पर राम गोपाल वर्मा और उर्मिला ने कभी भी कुछ नहीं बोला. लेकिन,अपनी बॉयोग्राफी Guns And Thighs: The Story Of My Life में उर्मिला को लेकर कहा कि वो मेरी लाइफ की ऐसी महिला थी जिसने मेरे ऊपर काफी गहरा असर छोड़ा. इसके बाद उर्मिला अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गईं और कश्मीरी बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर मीर से साल 2016 में शादी की. लेकिन, शादी के 8 साल दोनों ने तलाक ले लिया.इस बात को उर्मिला ने खुद साल 2024 में फैंस के साथ शेयर किया. ये आखिरी बार मराठी फिल्म 'अजूबा' में नजर आई थीं. ये मूवी साल 2014 में रिलीज हुई थी.