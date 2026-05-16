वही ह्यूमर, वही तंज और वही अंदाज! 14 साल बाद 'Shekhar Tonite' से फिर छाने को तैयार शेखर सुमन; क्या 'Movers & Shakers' जैसा मिलेगा मकाम

90s के दौर में टीवी पर एक ऐसा शो था 'Movers & Shakers', जिसका नाम आते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी. अपने अलग अंदाज, तीखे तंज और शानदार कॉमिक टाइमिंग से शेखर सुमन ने इस शो को घर-घर तक पहुंचा दिया था. अब लगभग 14 साल बाद शेखर सुमन ने एक बार फिर उसी अंदाज में वापसी की है. उनका नया शो 'Shekhar Tonite' चर्चा में बना हुआ है और फैंस को उम्मीद है कि उन्हें फिर वही पुराना मनोरंजन देखने को मिलेगा.

14 साल बाद शेखर सुमन की वापसी

बता दें कि शेखर सुमन लंबे समय से टीवी, फिल्मों और थिएटर का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने एक्टिंग के साथ-साथ एंकरिंग और कॉमेडी में भी अपनी खास पहचान बनाई. लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रियता उन्हें 'Movers & Shakers' से मिली थी. उस दौर में यह शो अपने बेबाक सवालों, फिल्मी सितारों के इंटरव्यू और राजनीतिक-सामाजिक मुद्दों पर मजेदार व्यंग्य के लिए जाना जाता था. यही वजह थी कि यह शो लोगों के बीच काफी पसंद किया गया.

अब जब 'Shekhar Tonite' का ऐलान हुआ है तो सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा तेज हो गई है. कई लोग मानते हैं कि आज के दौर में जहां कॉमेडी ज्यादातर मीम्स और छोटे वीडियो तक सीमित हो गई है, वहां शेखर सुमन का क्लासिक स्टाइल फिर से लोगों को नया अनुभव दे सकता है. शो के प्रोमो में भी उनका वही पुराना अंदाज देखने को मिला है, जिसमें ह्यूमर के साथ हल्का व्यंग्य और मजेदार पंचलाइन नजर आ रही हैं.

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हालांकि अब टीवी और ओटीटी की दुनिया पहले से काफी बदल चुकी है. दर्शकों के पास मनोरंजन के कई विकल्प हैं. ऐसे में ‘Shekhar Tonite’ के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि क्या यह शो आज की युवा पीढ़ी को भी उतना ही पसंद आएगा जितना ‘Movers & Shakers’ को मिला था. क्योंकि आज का दर्शक तेजी से बदलते कंटेंट को पसंद करता है और सोशल मीडिया का असर भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है.

क्या चलेगा शेखर सुमन का पुराना जादू? '

फिर भी शेखर सुमन का अनुभव और उनका अलग अंदाज इस शो की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है. उन्होंने हमेशा अपनी बातों को मजाकिया लेकिन समझदारी भरे तरीके से पेश किया है. यही वजह है कि लोग आज भी उनके पुराने एपिसोड याद करते हैं. फैंस को उम्मीद है कि ‘Shekhar Tonite’ सिर्फ कॉमेडी शो नहीं होगा, बल्कि इसमें मनोरंजन के साथ समाज और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों पर भी हल्के-फुल्के अंदाज में बात देखने को मिलेगी.

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शेखर सुमन ने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता कभी पूरी तरह कम नहीं हुई. आज भी उनके संवाद और कॉमिक स्टाइल सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. यही कारण है कि उनकी वापसी को लेकर दर्शकों में उत्सुकता बनी हुई है.

अब देखने वाली बात होगी कि क्या ‘Shekhar Tonite’ वही जादू दोहरा पाएगा जो कभी ‘Movers & Shakers’ ने किया था. लेकिन इतना जरूर है कि शेखर सुमन की वापसी ने टीवी इंडस्ट्री में एक नई हलचल पैदा कर दी है और फैंस एक बार फिर उनके पुराने अंदाज को देखने के लिए तैयार हैं.