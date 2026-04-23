'शिकायत नहीं, बस उम्मीद है...' 20 अवॉर्ड जीतकर भी बॉलीवुड से काम मांग रहे दीपक तिजोरी

Deepak Tijori: बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर दीपक तिजोरी ने अपनी शॉर्ट फिल्म 'इकोज ऑफ अस' के लिए 20 से ज्यादा खिताब अपने नाम किए हैं. इतना ही नहीं, ये सम्मान उन्हें अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और भारत में भी मिले हैं. लेकिन दीपक को आज भी बॉलीवुड से काम की उम्मीद है.
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Deepak Tijori: बॉलीवुड एक्टर दीपक तिजोरी इन दिनों अपनी 20 मिनट की लघु फिल्म 'इकोज ऑफ अस' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. अपने करियर में कई बेहतरीन किरदार निभाने वाले दीपक को इस फिल्म के लिए 20 से ज्यादा बेस्ट एक्टर के पुरस्कार मिल चुके हैं. इतना ही नहीं, ये सम्मान अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और भारत में भी मिले हैं. इस शॉर्ट फिल्म की भावनात्मक रूप से मार्मिक कहानी ने दुनिया भर के दर्शकों के दिलों को छू लिया है और यह साबित कर दिया है कि सच्ची कहानी कहने की कला सीमाओं से परे होती है, लेकिन अभी भी दीपक को अच्छे काम की उम्मीद है.
इस पहचान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दीपक तिजोरी ने कहा, 'मैं यह बात पूरी कृतज्ञता के साथ कह रहा हूं. मुझे कोई शिकायत नहीं है. हिंदी फिल्म उद्योग ने मुझे एक सफर, एक पहचान और ऐसी यादें दी हैं, जिनके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूंगा. इसके साथ ही, एक एक्टर के रूप में जिसने इस कला को 3 दशकों से अधिक समय दिया है, स्वाभाविक रूप से मन में एक तरह की स्वीकृति की उम्मीद होती है. हालांकि यह उस तरह से नहीं मिली, जैसा मैंने सोचा था. लेकिन भारत और दुनिया भर के दर्शकों से मुझे जो प्यार और सराहना लगातार मिली है, उसने हमेशा मेरे भीतर एक गर्माहट और उद्देश्य का भाव भर दिया है.'
खिलाड़ी के अभिनेता ने आगे कहा, '20 मिनट की फिल्म को विश्व स्तर पर इतनी लोकप्रियता मिलते देखना और इतना गहरा प्रभाव छोड़ना मेरे लिए गर्व की बात है और इससे मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ा है. इस फिल्म की सफलता मुझे याद दिलाती है कि किसी कहानी या एक्टर के लिए अपना मुकाम पाने में कभी देर नहीं होती.'
आशिकी के एक्टर को उम्मीद है कि बॉलीवुड उन्हें काम देगा और उन्होंने कहा, 'मैं उसी जुनून और लगन के साथ यहां हूं, इस उम्मीद के साथ कि जिस उद्योग का मैं इतना सम्मान करता हूं, वह किसी दिन मुझे एक नए नजरिए से देखेगा और ऐसे अवसर प्रदान करेगा जो मेरी प्रतिभा के अनुरूप हों.' बता दें कि दीपक ने अपने करियर में कई बेहतरीन किरदार निभाए हैं. दीपक को आशिकी से लेकर जो जीता वहीं सिकंदर जैसी फिल्मों के लिए पहचाना जाता है.
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