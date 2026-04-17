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Hindi Newsबॉलीवुडएक को मारो, दस से वसूली करो... 90 के दशक के अंडरवर्ल्ड पर राम गोपाल वर्मा का चौंकाने वाला दावा

'एक को मारो, दस से वसूली करो...' 90 के दशक के अंडरवर्ल्ड पर राम गोपाल वर्मा का चौंकाने वाला दावा

Ram Gopal Varma: फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा के दशक के हिंदी सिनेमा पर अंडरवर्ल्ड के प्रभाव पर चर्चा करते हैं, और विस्तार से बताते हैं कि कैसे गैंगस्टरों ने राकेश रोशन जैसे सितारों को नियंत्रित करने के लिए डराने-धमकाने का सहारा लिया.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 17, 2026, 07:27 PM IST
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'एक को मारो, दस से वसूली करो...' 90 के दशक के अंडरवर्ल्ड पर राम गोपाल वर्मा का चौंकाने वाला दावा

Ram Gopal Varma: फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने बॉलीवुड के 90 के दशक के उस दौर को याद किया है, जब इंडस्ट्री पर मुंबई अंडरवर्ल्ड का काफी असर हुआ करता था. उस समय एक्सटॉर्शन कॉल्स, बाहर से पैसा आना और फिल्मों की कास्टिंग तक में दखल जैसे मामले आम थे, जिनके पीछे कथित तौर पर दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े नामों का हाथ होता था. हाल ही में राम गोपाल वर्मा ने इस पर खुलकर बात की और कुछ दावे भी किए.

'खुद को किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं समझते...'

राम गोपाल वर्मा ने राकेश रोशन पर हुई फायरिंग और गुलशन कुमार की निर्मम हत्या का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे उनके साथ-साथ कुछ अन्य लोग गैंगस्टरों के निशाने पर आए. क्राइम राइटर से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि अंडरवर्ल्ड सिर्फ गोलीबारी से काम नहीं करता था, बल्कि डर का माहौल बनाकर अपनी ताकत दिखाता था और जब अंडरवर्ल्ड को पावर दिखानी होती थी, तो वह बड़े नामों को टारगेट करता था. राकेश रोशन, सलमान खान, शाहरुख खान-गैंगस्टर खुद को किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं समझते थे.

'ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं था...'

राम गोपाल वर्मा ने आगे बताया, 'ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं था, बल्कि दबदबा बनाने का तरीका था. उन्हें हीरो बनना है तो किसी बड़े को गिराना पड़ेगा. जैसे ऋतिक रोशन की डेट्स लेना आसान नहीं है, तो डर पैदा किया जाता था और अगर मना किया तो क्या होगा?' वर्मा ने आगे बताया, 'कई बार यह साफ नहीं होता था कि धमकी कौन दे रहा है—छोटा शकील, दाऊद इब्राहिम का गैंग या कोई और. जो लोग उनकी बात नहीं मानते थे, उन्हें उदाहरण बना दिया जाता था, ताकि बाकी लोग आसानी से डर जाएं. अंडरवर्ल्ड में कहावत है, 'एक को मारो, दस से पैसे वसूलो.''

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राकेश रोशन पर हुए हमले से जोड़ा

वहीं, उन्होंने इस बात को जनवरी 2000 में राकेश रोशन पर हुए हमले से जोड़ा, जो 'कहो ना प्यार है' के बाद हुआ था. राम गोपाल वर्मा ने कहा, 'उन्हें ऋतिक रोशन की डेट्स चाहिए थीं. प्लान था कि फिल्म बनेगी, सामने कोई और होगा, लेकिन पीछे से छोटा शकील सब कंट्रोल करेगा. लेकिन राकेश रोशन ने मना कर दिया, इसलिए उन पर हमला हुआ.'

गुलशन कुमार की हुई हत्या पर बोले

वहीं, साल 1997 में गुलशन कुमार की हुई हत्या पर गोपाल वर्मा ने बताया, 'वह उस समय बहुत सफल थे, लोग उनसे जलते थे. नए लोगों को मौका दे रहे थे और पैसा भी कमा रहे थे. अगर कुछ भी गड़बड़ होती, तो लोग उन्हीं पर शक करते थे.' राम गोपाल वर्मा के मुताबिक, 'कुछ लोग अबू सलेम के पास जाकर गुलशन कुमार के खिलाफ बातें करते थे. इससे प्रभावित होकर उसने सोचा कि उन्हें मारकर वह खुद बड़ा "नाम" बन जाएगा. एक्सटॉर्शन और गुलशन कुमार का झुकने से इनकार भी एक बड़ा कारण था—वह डरने वाले इंसान नहीं थे, फोन कॉल से नहीं घबराते थे.'

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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