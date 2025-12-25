64 साल के हैंडसम हंक ने शेयर किया प्यार भरा पोस्ट, पत्नी माना को बताया क्रश, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप गोल्स ने जीता फैंस का दिल

Suniel Shetty: बॉलीवुड में कई कपल्स ऐसे हैं, जो फैंस के लिए प्रेरणादायक हैं और लोग उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं. इन्हीं कपल्स में से एक हैं सुनील शेट्टी और माना शेट्टी. दोनों 1991 में शादी के बंधन में बंधे और गुरुवार को शादी की 43वीं सालगिरह मना रहे हैं. इस कड़ी में अभिनेता ने पत्नी माना के लिए प्यार भरा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने रिश्ते और भावनाओं को बेहद सुंदर तरीके से पेश किया.

सुनील शेट्टी ने शेयर की पत्नी की फोटो

गुरुवार को सुनील शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी माना और पोती एवारा विपुला राहुल के साथ एक प्यारी सी फोटो पोस्ट की. इस फोटो के साथ उन्होंने एक लंबा कैप्शन लिखा, जिसमें उन्होंने माना को सालगिरह की बधाई दी और बताया कि उनका रिश्ता कैसे समय के साथ बदलता गया. उन्होंने लिखा पहले तुम मेरी क्रश थीं, फिर गर्लफ्रेंड और फिर पत्नी बन गई. अब मां और नानी हो. सालगिरह मुबारक हो.

बॉलीवुड में शानदार रहा सुनील शेट्टी का करियर

सुनील शेट्टी का बॉलीवुड करियर शानदार रहा. उन्होंने कई शानदार फिल्में दीं, जिनमें 'मोहरा', 'बॉर्डर', 'जानी दुश्मन', 'गोपी-किशन', 'हेरा फेरी', और 'धड़कन' जैसी फिल्में आज भी दर्शकों के बीच याद की जाती हैं. एक्टिंग के अलावा, सुनील शेट्टी ने बिजनेस में भी अपनी पहचान बनाई. वह फिटनेस, होटल इंडस्ट्री, और रियल एस्टेट में सफल उद्यमी हैं. फिटनेस के मामले में भी वह आज के समय के अभिनेताओं को टक्कर देते हैं. वह हमेशा संतुलित और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं.

पहले मॉडल रही माना शेट्टी

वहीं, माना शेट्टी, जो पहले मॉडल रही हैं, ने भी अलग पहचान बनाई. वह एक सफल इंटीरियर डिजाइनर और बिजनेसवुमन हैं. उन्होंने आर हाउस नामक लग्जरी फर्नीचर और इंटीरियर डिजाइन कंपनी की स्थापना की, जो बेहतरीन डिजाइन और उच्च गुणवत्ता के लिए जानी जाती है. इसके अलावा, माना शेट्टी समाज सेवा में भी सक्रिय हैं. वह गरीब बच्चों और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए काम करती हैं. (एजेंसी)