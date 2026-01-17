अक्षय खन्ना 10/10, लेकिन रणवीर सिंह 100/10…सुनील शेट्टी पर चढ़ा ‘धुरंधर फीवर’, हुए 'हमजा' पर फिदा, बोले- ‘इस बच्चे को सलाम!’

सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह दोनों की जमकर तारीफ की. लेकिन रणवीर सिंह को लेकर वो खुद को रोक नहीं पाए. उन्होंने कहा ‘परफॉर्मेंसेज शानदार हैं. अक्षय खन्ना 10 में से 10 हैं. वो एक बेहतरीन एक्टर हैं.’ लेकिन रणवीर के बारे में उन्होंने साफ कहा, ‘रणवीर सिंह 10 में से 100 हैं. पूरी फिल्म रणवीर सिंह ही हैं.’ शेट्टी को सबसे ज्यादा प्रभावित रणवीर का रेस्ट्रेंट लगा, जो मुख्यधारा के हीरोइज्म में कम ही देखने को मिलता है. जहां अक्षय खन्ना का किरदार ज्यादा एक्सप्रेसिव था, वहीं रणवीर की चुनौती अंदरूनी थी.

अक्षय खन्ना और रणवीर के किरदारों की तुलना

एक्टर ने तुलना करते हुए कहा, ‘अक्षय शानदार हैं, लेकिन रणवीर संयमित थे. उन्होंने खुद को रोके रखा, और यही सबसे मुश्किल काम है. हीरो के तौर पर जोश या राष्ट्रवाद दिखाना आसान है और दर्शक उस पर विश्वास भी कर लेते हैं. लेकिन किसी दूसरे देश में बैठकर अपनी मातृभूमि के लिए तड़पना और कुछ करना चाहना, ये बहुत कठिन है.’ ‘हमजा’ के रूप में रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस ने दर्शकों, समीक्षकों और फिल्मकारों सभी पर गहरी छाप छोड़ी है.

रणवीर के किरदार की जमकर की तारीफ

रणवीर सिंह के किरदार की शांत तीव्रता, भावनात्मक द्वंद्व और नियंत्रित गुस्से ने जिसे लोग अब ‘हमजा फीवर’ कह रहे हैं, उसे जन्म दिया है. दर्शक पार्ट 1 देखने के बाद भी उसके दृश्यों और पलों पर चर्चा कर रहे हैं. इंडस्ट्री के जानकार इसे रणवीर के करियर का एक निर्णायक मोड़ मान रहे हैं, ऐसा प्रदर्शन जो सूक्ष्मता के जरिए जन-प्रभाव पैदा करता है. शेट्टी ने आगे बढ़कर फ्रेंचाइजी में रणवीर के भविष्य की भी कल्पना की. सुनील ने आगे कहा, ‘मैं धुरंधर 2 में उन्हें सिर्फ कल्पना ही कर सकता हूं. लीजेंडरी! लीजेंडरी! इस बच्चे को सलाम! फिनॉमिनल.’

Add Zee News as a Preferred Source

‘धुरंधर 2’ के लिए एक्साइटेड हैं सुनील शेट्टी

रणवीर सिंह पहले ही एक ही भाषा में ₹850 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाले इकलौते अभिनेता बन चुके हैं और हिंदी सिनेमा में सभी संभावित बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए, ओवरसीज कलेक्शन के साथ 900 क्लब में प्रवेश कर एक नया बेंचमार्क बना चुके हैं. अब सवाल लगभग तय सा लगता है, अगर ‘धुरंधर 2’ भी यही रफ्तार पकड़ लेता है, या इसे पार कर जाता है, तो रणवीर सिंह किस मुकाम पर होंगे? धुरंधर 2 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म बनी हुई है. इसमें हम देखेंगे कि जसकीरत कैसे हमजा में तब्दील होता है और लियारी कैसे हमजा का सिंहासन बनता है. अब भारतीय सिनेमा रणवीर के नाम है!