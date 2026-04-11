'मेरी तो रोजी-रोजी ही दाऊद से...', अंडरवर्ल्ड डॉन को लेकर मशहूर फिल्ममेकर का खुलासा; कहा-वो नहीं होता तो मैं नहीं होता

बॉलीवुड के एक मशहूर फिल्ममेकर ने अपने बयान से सनसनी मचा दी है. उन्होंने कहा कि उनकी कमाई कहीं न कहीं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की वजह से चल रही है.
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साल 1990 का दशक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहद खतरनाक दौर था. इस दौर में फिल्म इंडस्ट्री पर अंडरवर्ल्ड का दबदबा था. कई एक्टर्स और फिल्ममेकर्स ने अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे फोन आने की बात स्वीकार की है. वहीं, अब इतने सालों बाद डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने खुलासा किया कि उन्हें कभी भी ऐसे धमकी भरे कॉल्स नहीं आए. साथ ही उन्होंने दावा किया कि गैंगस्टर उनकी फिल्मों 'सत्या' और 'कंपनी' के बहुत बड़े फैन थे, जिन्हें उनकी जिंदगी से प्रेरित होकर बनाया गया था.
राम गोपाल वर्मा ने हाल ही में बताया कि उन्होंने अपनी बायोग्राफी 'गन्स एंड थाइज' को दाऊद इब्राहिम को भी समर्पित किया था. लेकिन पब्लिकेशन ने उनका नाम हटा दिया. वो कहते हैं, 'मैंने किताब दाऊद इब्राहिम को भी समर्पित की थी, लेकिन पब्लिकेशन ने उनका नाम निकाल दिया. अगर दाऊद इब्राहिम नहीं होते तो मैं सत्या और कंपनी जैसी दो आइकॉनिक फिल्में नहीं बना पाता. मैं उनका शुक्रिया कैसे अदा नहीं करूं? मैं उनकी वजह से ही अपनी रोजी-रोटी कमा रहा हूं.'
साथ ही डायरेक्टर ने कहा से जब पूछा गया कि क्या उन्हें भी अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे फोन आए थे? तो उन्होंने जवाब दिया, 'मैं अकेला शख्स था जिसे कभी धमकी नहीं मिली, क्योंकि वे सत्या और कंपनी के बहुत शौकीन थे. वे मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे. मैं काफी हद तक उनका सोलमेट बन गया था.'
बता दें कि इससे पहले एएनआई से बातचीत में मुंबई के ज्वाइंट सीपी क्राइम (1998-2001) रहे डी. शिवानंदन ने मुंबई में अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए कई अभियान चलाए थे. उन्होंने ये बात कही थी कि आरजीवी की कुछ फिल्मों को गैंगस्टरों से फंड मिल रहा है. उन्होंने कहा कि सत्य, कंपनी, शूटआउट एट वडाला और शूटआउट एट लोखंडवाला जैसी फिल्में गैंगस्टरों की छवि सुधारने के लिए बनाई गई थीं. उन्होंने कहा, "इन सभी फिल्मों का फंड वहीं से आया है." शिवानंदन ने यहां तक दावा किया कि 1970 के दशक की फिल्में, जैसे दीवार और मुकद्दर का सिकंदर भी अंडरवर्ल्ड के द्वारा फंडेड थी.
साल 1990 में कई एक्टर्स, डायरेक्टर्स को धमकी भरे कॉल और मैसेज आए थे. कुछ समय पहले करण जौहर और डायरेक्टर डेविड धवन ने ऐसी ही कॉल्स का जिक्र किया था. टी-सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की गुंडों ने दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी.
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