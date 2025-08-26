मिमिक्री आर्टिस्ट की सुनील शेट्टी ने सरेआम की खूब बेइज्जती, अब हो रहे ट्रोल, लोग बोले- तू कल भी बद्तमीज था और आज भी बद्तमीज है

Suneil Shetty का भोपाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी वजह से वो लगातार ट्रोल हो रहे हैं. इस वीडियो में एक्टर स्टेज पर मिमिक्री आर्टिस्ट की खुलेआम बेइज्जती करते नजर आ रहे हैं.
Suneil Shetty Angry: बॉलीवुड के 'अन्ना' यानी सुनील शेट्टी के एक्शन का तो हर कोई मुरीद है. इनकी कई फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात करवाई है. लेकिन, हाल ही में जब यही एक्टर भोपाल में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचा तो वहां पर मिमिक्री आर्टिस्ट की कला को देखकर भड़क उठा. इसके बाद सुनील ने माइक लेकर उस मिमिक्री आर्टिस्ट की सरेआम इतनी बेइज्जती की कि वीडियो मिनटों में वायरल हो गया.ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो लोगों ने एक्टर की क्लास लगा दी.
भड़क गए सुनील शेट्टी
दरअसल, ये मिमिक्री आर्टिस्ट स्टेज पर सुनील शेट्टी के कई डायलॉग को बोल रहा था. जो एक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. तब सुनील शेट्टी ने माइक लिया और कहा- 'कब से ये भाईसाहब. अंजलि...अलग-अलग तरह के डायलॉग बोल रहे हैं. जो मेरी आवाज में ही नहीं. इतना घटिया मिमिक्री मैंने कभी देखा ही नहीं है.'
खुलेआम की बेइज्जती
सुनील ने आगे कहा- 'जब सुनील शेट्टी बोलता है तो मर्द की तरह बोलता है. ये बच्चे की तरह बोल रहा है. मिमिक्री करनी है तो अच्छी करो. खराब नकल नहीं करना चाहिए. इसके बाद वो मिमिक्री आर्टिस्ट सबके सामने एक्टर से माफी मांगता है.वो कहता है कि वो उनकी नकल करने की कोशिश नहीं कर रहा था. इस पर सुनील ने कहा कि वो उनकी नकल करने की कोशिश कर भी नहीं सकता. अभी बहुत टाइम है. सुनील शेट्टी बनने में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा. सिर्फ बाल बांधने से कुछ नहीं होता. सुनील शेट्टी की एक्शन फिल्में देखी नहीं इसने. कभी बोले तो आजमा भी सकता हूं.' इस वीडियो के वायरल होते ही लोग सुनील शेट्टी को लताड़ रहे हैं. कोई उन्हें घमंडी कह रहा है तो कई असभ्य कह रहा है.
यूजर लगा रहे फटकार
एक यूजर ने इस वीडियो में कमेंट में लिखा- 'धडकन फिल्म का एक डायलॉग याद आ गया... तू कल भी बद्तमीज था और आज भी बद्तमीज है .' दूसने ने लिखा- 'ज्यादा घमंड मत करो मिट्टी में ही मिलना है.' तीसरे ने लिखा- 'स्टेज पर एक बड़े कलाकार को छोटे कलाकार की सरे आम बेइज्जती नहीं करनी चाहिए. ये घमंड के अलावा कुछ नहीं है और कहावत है कि घमंडी का सिर नीचा.' आपको बता दें, सुनील शेट्टी आखिरी बार 'केसरी वीर' फिल्म में नजर आए थे. ये मूवी 2025 में रिलीज हुई थी.
