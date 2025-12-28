‘पैसे से मेरी वैल्यू नहीं खरीदी जा सकती...’ 840000000 करोड़ी कमाने वाली फिल्म के एक्टर ने ठुकराया 40 करोड़ का ये ऑफर, शाहरुख-अक्षय के साथ कर चुके हैं काम

हिंदी सिनेमा के कलाकार सुनील शेट्टी की सफलता के बारे में हम सभी जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर रुल किया है. मगर बॉलीवुड के टॉप एक्टर होने के बाबजूद उन्होंने हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी और लाइमलाइट से दूरी रखी. लेकिन हाल ही में एक्टर ने एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान अपने महत्व, नुकसान, डिसिप्लेन और उन मूल्यों पर बात की, जिन्होंने चुपचाप उनके लंबे करियर को शेप दी. हालांकि वे खुले तौर पर मानते हैं कि आज के सिनेमा से वो पूरी तरह से सहमत ना हो, एक्टर का मानना ​​है कि फिटनेस, ईमानदारी और सच्चा होना, उन्हें लोगों की नजरों में बनाए रखा है जो उनके लिए कहीं अधिक मायने रखते हैं.

पिता के निधन का पड़ा था गहरा असर

सुनील शेट्टी ने कहा, ‘सिनेमा या बॉक्स ऑफिस के मामले में मेरी कोई संबंध नहीं है.’ एक्टर ने बात करते हुए बताया कि साल 2017 में उनके पिता वीरप्पा शेट्टी के निधन के बाद उन्होंने अपने जीवन में एक बेहद दर्दनाक दौर देखा है, जिसने उन्हें एक्टिंग से पूरी तरह से दूर होने के लिए मजबूर कर दिया. उन्होंने कहा, 2017 में निधन से पहले, पिताजी 2014 से बीमार थे और मैं उनकी देखभाल कर रहा था. मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी. मैंने पूरी तरह से काम छोड़ दिया था.’ वहीं एक्टर ने बताया कि सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस सुबह उनके पिता का निधन हुआ उसी दिन उन्हें जॉब का ऑफर मिला.

कमबैक करने में छूटे थे एक्टर के पसीने

एक्टर के लिए फिल्म से लंबे समय तक दूरी बनाना आसान नहीं था क्योंकि सिनेमा और दुनिया हर दिन बदल रही थी. वहीं इंडस्ट्री और उनकी स्वभाव दोनों ही पूरी तरह से बदल चुके थे. सुनील शेट्टी ने कहा, ‘जब आप 6-7 साल का ब्रेक लेते हैं, तो आपको लगता है कि आप अपने काम को नहीं जानते, चीजें बदल गई हैं, कोई आपको नहीं जानता... मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा था. लेकिन COVID के बाद, मैंने खुद को अलग नजरिए से देखना शुरू किया. मैंने खुद को संवारा, मैंने ट्रेनिंग ली, पढ़ना और कई अन्य चीजें करना शुरू किया.’ उन्होंने कहा, ‘मैंने सोचा कि मुझे किसी से वैलिडिटी लेने की जरूरत नहीं है. भगवान मुझ पर मेहरबान रहे हैं, लक्ष्मीजी ने हर बार मेरी मदद की है जब मुझे उनकी जरूरत पड़ी है. इससे एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस मिलता है. उस आत्मविश्वास ने मुझमें सब कुछ बदल दिया.’

इस वजह से सुनील शेट्टी ने ठुकराए करोड़ों

सुनील शेट्टी ने इस इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने 40 करोड़ रुपये के तंबाकू एड के ऑफर को ठुकरा दिया, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें उस पैसे की जरूरत थी. एक्टर ने कहा, ‘मुझे तंबाकू के एड के लिए 40 करोड़ रुपये ऑफर किए गए थे. मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, 'क्या आपको लगता है कि मैं पैसे के लालच में आ जाऊंगा? मैं नहीं आऊंगा. मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे अहान और अथिया पर कोई दाग लगे. अब तो कोई मेरे सामने ऐसे एड लेकर आने की हिम्मत भी नहीं करता.’ उन्होंने कहा, ‘सिनेमा या बॉक्स ऑफिस के लिहाज से मैं उतना पसंदीदा नहीं हूं, लेकिन फिर भी 17-18 साल के यंग लोग मुझे अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं. मुझे इतना प्यार और सम्मान मिलता है, यह मेरे लिए बहुत बड़ा है. कुछ करोड़ रुपये के लिए क्या मैं इस बात से समझौता करूंगा? नहीं, मैं नहीं करूंगा.’