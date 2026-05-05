Santosh Nair: 65 साल के मलयालम एक्टर का निधन, रोड एक्सीडेंट के बाद इलाज के दौरान गई जान, पत्नी की हालत खराब

Santosh Nair death: मलयालम सिनेमा से एक हैरान कर देने वाली खबर सुनने में आ रही है, एक्टर संतोष नायर का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया है. ये घटना पथानामथिट्टा के एनाथु में घटी. उनकी कार एक लॉरी से जा टकराई. इस हादसे में उनकी पत्नी शुभाश्री भी घायल हो गईं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संतोष नायर इस सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. हादसे के तुरंत बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज शुरू किया.

हालांकि उनकी हालत लगातार नाजुक बनी रही और इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा गया और तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. वहीं इस हादसे में एक्टर के साथ उनकी पत्नी शुभाश्री भी थी, जो इस दुर्घटना में घायल हो गई हैं और इस समय उनका इलाज चल रहा है.

फैंस ने दी श्रद्धांजलि

संतोष नायर मलयालम सिनेमा का जाना-माना चेहरा थे. उन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों और टीवी प्रोजेक्ट्स में काम किया और अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई. वो अपने सरल स्वभाव और शानदार काम के लिए जाने जाते थे. इंडस्ट्री में उनके सहयोगी कलाकार और निर्देशक भी उनके निधन से दुखी हैं और सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

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100 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

एक्टर संतोष नायर ने साल 1982 में फिल्म 'इथु नंगलुडे कथा' से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था. उन्होंने अपने करियर में लगभग 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और विलेन, मुख्य भूमिका, सहायक भूमिका और कॉमेडी रोल भी निभाए. हाल ही में उनकी फिल्म 'मोहिनीअट्टम' रिलीज हुई है, जो इस समय सिनेमाघरों में चल रही है. ये फिल्म अब उनकी आखिरी ऑन-स्क्रीन प्रजेंस के रूप में साबित होगी.

ओटीटी पर स्ट्रीम होगी संतोष नायर की फिल्म

फिल्म 'भरतनाट्यम 2: मोहिनीअट्टम' सिनेमाघरों के बाद अब डिजिटल रिलीज के लिए तैयार है. ये फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जो कि ‘भरतनाट्यम’ (2024) का सीक्वल है. ये फिल्म 8 मई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. इस फिल्म में सूरज वेंजारामूडु, संतोष नायर, विनय फोर्ट और जगदीश जैसे मंझे हुए कलाकार शामिल हैं.