Hindi Newsबॉलीवुड65 साल पुराने गाने पर रेखा ने किया ऐसा डांस, हैवी लहंगा, रॉयल ज्वेलरी और शानदार अदाओं ने जीता फैंस का दिल, VIDEO

65 साल पुराने गाने पर रेखा ने किया ऐसा डांस, हैवी लहंगा, रॉयल ज्वेलरी और शानदार अदाओं ने जीता फैंस का दिल, VIDEO

Rekha Dance Viral Video: सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस रेखा का एक जबरदस्त डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. 71 साल की उम्र में भी हसीना के डांस के लोग दीवाने हो गए. इस वीडियो के वायरल होने के बाद हर कोई उनकी जमकर तारीफ कर रहा हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 15, 2025, 11:10 PM IST
एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा का डांस
एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा का डांस

Rekha Dance Viral Video: बॉलीवुड इंडस्ट्री की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा ने बहुत समय से फिल्मों में कोई काम नहीं किया है, लेकिन इंडस्ट्री से जुड़े इवेंट में नजर आती रहती हैं. अपने लुक्स को लेकर हसीना हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं. 71 साल की उम्र में भी रेखा के स्टाइल के लोग काफी दीवाने हैं. हाल ही में रेखा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक्ट्रेस डांस करती नजर आ रही हैं. उनका ये वीडियो इंटरनेट पर काफी पसंद किया जा रहा है. 

डांस स्टेप और अदाओं पर फैंस फिदा  
रेखा 71 की उम्र में भी डांस स्टेप और अदाएं बेहतरीन दे रही है. वीडियो वायरल होने के बाद फैंस एक बार फिर हसीना के डांस के दीवाने हो गए हैं. परफॉर्मेंस के दौरान रेखा का ये लुक और डांस लोगों को एक्ट्रेस मधुबाला की याद दिला रहा है. वीडियो में रेखा 'मोहे पनघट पे' गाने पर डांस कर रही हैं. इस दौरान रेखा ने हैवी लहंगा और ज्वेलरी पहनी हुई है. उनका ये लुक और डांस हर किसी को काफी पसंद आ रहा है. हसीना ने 'मुगल-ए-आजम' फिल्म के गाने 'मोहे पनघट पे' पर सुपरहिट डांस परफॉर्मेंस दी. सिनेमाघरों में ये फिल्म साल 1960 में रिलीज हुई थी और इस गाने के लिए लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फैंस जमकर कर रहे हसीना की तारीफ 
एक्ट्रेस रेखा के इस डांस की तारीफ जमकर हो रही है. वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग उनके डांस और अदाओं की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. वीडियो को फैंस दिल खोलकर लाइक्स कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा 'वाह रेखा जी कितना खूबसूरत अंदाज है. बस इस उम्र में भी ऐसे दिखे, जीवन सफल हो जाए.' दूसरे यूजर ने लिखा 'इस उम्र में भी इतना अच्छा डांस.'

‘रेड सी ऑनर अवार्ड’ से सम्मानित हुए एक्ट्रेस
बता दें कि हाल ही में रेखा जेद्दा में चल रहे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी शामिल हुई थी. इस फेस्टिवल में उन्हें ‘रेड सी ऑनर अवार्ड’ से सम्मानित किया गया था. इस दौरान उन्हें एक शायरी भी सुनाई थी और अपनी मां के बारे में दिल छू लेने वाली बात कही थी. एक्ट्रेस ने कहा था कि 'मैं फिल्मों के वजह से जिंदा हूं.'

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Rekha80s superhit song

