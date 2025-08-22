Jaswinder Bhalla: फिल्‍म इंडस्‍ट्री को सदमे पर सदमा, फेमस कॉमेडियन की मौत; शोक में फैंस
Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 08:36 AM IST
Jaswinder Bhalla Passes Away: पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को आज एक गहरा झटका लगा है. मशहूर मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता जसविंदर भल्ला अब हमारे बीच नहीं रहे. 65 वर्षीय जसविंदर भल्ला का आज तड़के मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया. वे कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे. जसविंदर भल्ला की अंतिम यात्रा 23 अगस्त को दोपहर 12 बजे मोहाली के बलोंगी श्मशान घाट से निकाली जाएगी, जहां उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए अग्नि को समर्पित किया जाएगा.

कौन है जसविंदर भल्ला?

बता दें कि जसविंदर भल्ला पंजाबी सिनेमा के उन सितारों में से थे जिन्होंने कॉमेडी को नई ऊंचाई दी. उनकी कॉमिक टाइमिंग, सादगी और व्यंग्य से भरे संवाद हर वर्ग के दर्शकों को गुदगुदाते थे. उनका हर किरदार दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाता था. उन्होंने ‘गड्डी चलती है छलांगा मार के’, कैरी ऑन जट्ट , जिंद जान’, बैंड बाजे जैसी कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय और कॉमेडी से लोगों का दिल जीता.

23 अगस्त को होगा अंतिम संस्कार

जानकारी के मुताबिक, उनका अंतिम संस्कार 23 अगस्त को दोपहर 12 बजे मोहाली के बलोंगी श्मशान घाट में किया जाएगा. उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग और कलाकार जुटने की संभावना है. जसविंदर भल्ला पंजाब फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने कलाकार थे. उन्होंने अपनी कॉमेडी से लोगों को खूब गुदगुदाया और लाखों दिलों पर राज किया. पंजाबी सिनेमा को उन्होंने अपने अभिनय से नए मकाम तक पहुंचाया.उके निधन से पंजाब फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है.

 

पंजाब फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है.

;