66 साल का नशीली आंखों वाला 'खलनायक'....जिसने जिद के आगे पिता को झुकाया, सबसे ज्यादा 1000 करोड़ी फिल्में; पहचाना कौन?

बॉलीवुड के 'बाबा' संजय दत्त की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. वह आज बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं. उनकी दमदार एक्टिंग और बेहतरीन अंदाज ने लाखों लोगों का दिल जीता है. उनके पिता सुनील दत्त और मां नरगिस दोनों ही मशहूर कलाकार थे. बचपन में संजय को म्यूजिक का बड़ा ही शौक था. वह स्कूल की बैंड में सबसे पीछे ड्रम बजाते हुए चलते थे.

नशीली आंखों वाला 'खलनायक'



संजय दत्त का फिल्मी करियर बहुत ही दिलचस्प और उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. उन्होंने 1981 में फिल्म 'रॉकी' से अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसे उनके पिता सुनील दत्त ने निर्देशित किया था. इसके बाद उन्होंने 'साजन', 'खलनायक', 'वास्तव' और "कांटे' जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय निभाते हुए अपनी अलग पहचान बनाई. लेकिन लोकप्रियता उन्हें फिल्म 'वास्तव' से मिली. इसके लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था. उन्होंने फिल्मों में कई अलग-अलग तरह के किरदार निभाए. वह कभी प्रेमी बने, तो कभी खतरनाक गैंगस्टर की भूमिका में दिखे. उनके स्टाइल की वजह से उन्हें 'संजू बाबा' के नाम से बुलाया जाने लगा. लेकिन उनका जीवन फिल्मों जितना आसान नहीं था.

3 घंटे 19 मिनट की वो फिल्म...3 दिन पहले हुई रिलीज, आते ही OTT पर बन गई नंबर-1; बॉक्स ऑफिस पर कमाए 432 करोड़

Add Zee News as a Preferred Source

1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों के मामले में संजय दत्त का नाम आया. उस वक्त उन पर आरोप लगे कि उन्होंने अपने घर पर हथियार रखे थे, जो उन धमाकों में इस्तेमाल हो सकते थे. संजय ने हमेशा कहा कि वह ऐसा नहीं करना चाहते थे और केवल अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हथियार रखे थे. इस मामले की वजह से उन्हें कई साल जेल में बिताने पड़े और 2016 में जेल से रिहा हुए. इसके अलावा, संजय दत्त की जिंदगी में नशे की आदत भी एक बड़ा संघर्ष रही. कई इंटरव्यूज में उन्होंने खुद कबूल किया कि वह ड्रग्स के आदी हो गए थे. लेकिन इलाज के बाद उन्होंने नशे से छुटकारा पाया. उनकी इस लड़ाई को देखकर कई लोग प्रेरित हुए.

सबसे ज्यादा 1000 करोड़ी फिल्में देने वाला हीरो

फैंस की पसंदीदा फिल्मों में 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' और 'लगे रहो मुन्ना भाई' शामिल हैं. 2022 में रिलीज हुई 'केजीएफ: चैप्टर 2' में उनका 'अधीरा' किरदार काफी चर्चा में रहा; इस किरदार ने उन्हें साउथ इंडस्ट्री में पहचान दिलाने में मदद की. उन्होंने 'शमशेरा', 'सम्राट पृथ्वीराज', और 'लियो' जैसी फिल्मों में भी अहम भूमिकाएं निभाईं. इसके अलावा, उन्होंने प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया और 'प्रस्थानम' जैसी फिल्म को प्रोड्यूस किया. संजय दत्त का करियर कभी एक सीध में नहीं चला, लेकिन हर गिरावट के बाद उन्होंने और मजबूत होकर वापसी की. वह आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं और उनकी झोली में कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं.

47 साल ही हसीना...जिसे आज भी है हकलाने की दिक्कत, स्कूल में बुली करते थे लोग, कहा- बुरा लगता है जब...

केले स्टार हैं जिसने सबसे ज्यादा 1000 करोड़ की फिल्में दी हैं. क्योंकि हम जिस भी फिल्म का नाम लेंगे उसमें संजय दत्त की भूमिका ऐसी है कि वह कहीं ना कहीं हीरो पर भारी पड़ते नजर आते हैं. इन दिनों एक्टर धुरंधर-2 को लेकर चर्चा में हैं. रणवीर सिंह के लीड रोल वाली इस जासूसी थ्रिलर में संजय ने क्रूर खलनायक का किरदार इतनी ताकत से निभाया कि दर्शक आंखें नहीं हटा पाए. फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1300 करोड़ से ज्यादा कमाए. वहीं, एक्टर अब धुरंधर 2 के साथ लगातार चौथी हजार करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली फिल्म देने जा रहे हैं.