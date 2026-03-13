Advertisement
जब संजय दत्त ने एक्ट्रेस के साथ संग इंटीमेट सीन करने से किया इनकार, डायरेक्टर ने बोले थे तीखे बोल; सुपरहिट थी 35 साल पुरानी वो फिल्म

जब संजय दत्त ने एक्ट्रेस के साथ संग इंटीमेट सीन करने से किया इनकार, डायरेक्टर ने बोले थे तीखे बोल; सुपरहिट थी 35 साल पुरानी वो फिल्म

1991 की आइकॉनिक फिल्म के एक किस सीन को लेकर संजय दत्त ने पूजा भट्ट को किस करने से मना कर दिया था. पूजा भट्ट ने अपने पॉडकास्ट में बताया कि इस बात पर महेश भट्ट ने संजय दत्त को ‘पाखंडी’ तक कह दिया था.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 13, 2026, 04:44 PM IST
जब संजय दत्त ने एक्ट्रेस के साथ संग इंटीमेट सीन करने से किया इनकार, डायरेक्टर ने बोले थे तीखे बोल; सुपरहिट थी 35 साल पुरानी वो फिल्म

1991 में आई इस रोमांटिक थ्रिलर फिल्म का नाम 'सड़क' है. इसमें संजय दत्त के साथ लीड रोल में पूजा भट्ट है. इसमें संजय दत्त ने एक टैक्सी ड्राइवर का रोल निभाया है जबकि पूजा भट्ट ने एक सेक्स वर्कर का रोल प्ले किया है. इस फिल्म के साथ ही महेश भट्ट ने इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की थी. सड़क पूजा भट्ट की भी पहली फिल्म थी.उस वक्त वो महज 18 साल की थीं. उनकी फिल्म में संजय दत्त के साथ केमिस्ट्री लोगों को खूब रास आई थीं. फिल्म में दिखाया गया है कि ड्राइवर संजय दत्त को पूजा भट्ट से प्यार हो जाता है. फिल्म में कुछ बोल्ड सीन्स भी है जिसकी वजह से खूब विवाद भी हुआ था.

संजय दत्त ने इस एक्ट्रेस के साथ Kiss करने से किया था मना

लेकिन इस दौरान का एक किस्सा आज भी चर्चा में है, जब संजय दत्त ने सह-अभिनेत्री पूजा भट्ट के साथ किसिंग सीन करने से साफ मना कर दिया. इस इनकार पर निर्देशक महेश भट्ट इतना भड़क गए कि उन्होंने संजय को 'ढोंगी' और 'पाखंडी' तक बोल दिया. पूजा भट्ट ने हाल ही में अपने पॉडकास्ट 'द पूजा भट्ट शो' में इस घटना को खुलकर साझा किया, जो दर्शकों को हंसाने के साथ-साथ सोचने पर मजबूर कर रही है.

दरअसल, इस फिल्म में एक अहम सीन में दोनों को किस करना था, लेकिन संजय ने झिझक दिखाई. पूजा कहती हैं, 'मुझे संजय को चूमना था और मैं मन ही मन छिप जाना चाहती थी. लेकिन संजय ने कहा, 'मैं उसे किस नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने इसे बचपन से देखा है.'' संजय पूजा को अपनी छोटी बहन जैसी मानते थे, क्योंकि उम्र में 23 साल का फासला था. पूजा भी बचपन में संजय की फैन थीं उनके कमरे में उनके पोस्टर्स लगे रहते थे. इस बात पर महेश भट्ट का गुस्सा फूट पड़ा.

डायरेक्टर ने बोले थे तीखे बोल

उन्होंने संजय से कहा, "यह पूरा ढोंग है. अगर तू उसे किस नहीं कर सकता, तो किसी और लड़की को किस करने का हक ही क्या तुझे?" महेश का यह तर्क था कि एक्टिंग में भावनाओं को सच्चाई से जीना पड़ता है, न कि निजी भावनाओं के चक्कर में पड़कर. विवाद इतना बढ़ा कि सेट पर तनाव फैल गया, लेकिन आखिरकार सीन शूट हो गया. पूजा ने यह भी बताया कि महेश ने उन्हें सलाह दी थी इंटिमेट सीन करते वक्त मन में वल्गरिटी न लाएं, बल्कि मासूमियत और गरिमा से करें, ताकि दर्शकों तक भाव पहुंचे.

बजट 2.70 करोड़ कमाई 10 करोड़

बता दें कि इस फिल्म का म्यूजिक नदीम श्रवण की जोड़ी ने दिया था. जिसमें कई सुपरहिट सॉन्ग भी थे. जिसमें 'तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है', 'हम तेरे बिन कही रह नहीं पाते', 'जब जब प्यार पर पहरा' हुआ है. ये सभी गाने उस वक्त खूब पॉपुलर हुए थे. इस फिल्म में कुल 12 गाने थे. जिसे रॉबिन भट्ट ने लिखा था और मुकेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया था. इस फिल्म का बजट 2.70 करोड़ था जबकि फिल्म ने 10.8 करोड़ का कलेक्शन किया था. 2 घंटे 14 मिनट की इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.4 है. इसे आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं.

