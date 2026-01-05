'साइलेंट ट्रीटमेंट भी एक तरह की गाली', संजय दत्त की बेटी ने इमोशनल मैनिपुलेशन पर तोड़ी चुप्पी, कहा- असली रिश्ते दर्द देकर....

Sanjay Dutt daughter Trishala: बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की बड़ी बेटी त्रिशाला दत्त इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. त्रिशाला के फोटोज और वीडियोज फैंस के बीच काफी चर्चा में रहते हैं. संजय दत्त की बेटी अमेरिका में रहती हैं और वो साइकोलॉजिस्ट हैं. उन्होंने फॉरेंसिक साइंस की भी पढ़ाई की है. अब हाल ही में त्रिशाला ने साइलेंट गाली को लेकर रिएक्ट किया है. इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की और लिखा कुछ लोग रिलेशनशिप में शब्दों से ज्यादा चुप्पी को चुनते हैं और अपनी फीलिंग का इजहार नहीं करते हैं. कई बार इस साइलेंस को सजा देने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जब दो लोगों की सोच नहीं मिलती है.

संजय दत्त की बेटी का पोस्ट

त्रिशाला ने पोस्ट करते हुए लिखा 'एक हेल्दी ऑप्शन देते हुए बताया कि हेल्दी चुप्पी अपनाना बेहतर है. हालांकि, कूल-डाउन पीरियड के बारे में पहले अच्छे से बात करनी चाहिए. मुझे खुद को संभालने के लिए कुछ घंटे चाहिए ताकि मैं कुछ ऐसा न कह दूं जिससे किसी को दुख हो. इसके बाद जो भी चीज आपको परेशान कर रही है, उसके बारे में हेल्दी बातचीत के लिए वापस आना चाहिए. उन्होंने अपनी पोस्ट खत्म करते हुए कहा जो चुप्पी आपके नर्वस सिस्टम की रक्षा करती है, वह आत्म-सम्मान है. जो चुप्पी किसी और को सजा देती है वह पावरप्ले है.'

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि त्रिशाला दत्त ने यह पोस्ट किसी खास व्यक्ति को टारगेट करके नहीं लिखी है, लेकिन हमेशा यह अटकलें लगाई जाती हैं कि उनकी पोस्ट उनके पिता और परिवार की तरफ इशारा कर रही है. जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि त्रिशाला संजय दत्त की पहली पत्नी, दिवंगत ऋचा शर्मा की बेटी हैं, जिनका साल 1996 में ब्रेन ट्यूमर से निधन हो गया था. संजय दत्त ने बाद में 2008 में एक्ट्रेस मान्यता दत्त से शादी की. 2010 में इस कपल को जुड़वा बच्चे हुए. एक बेटा जिसका नाम शहरान और एक बेटी जिसका नाम इकरा है. शहरान और इकरा जो कभी-कभी अपने माता-पिता के साथ मीडिया में नजर आते हैं, उनके उलट त्रिशाला ने लाइमलाइट से दूर रहने का फैसला किया है.