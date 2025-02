'इसका मुंह काला करके गधे पर घुमाओ...' रणवीर अल्लाहबादिया पर मुकेश खन्ना ने निकाली भड़ास, सबक सिखाने की निकाली तरकीब

Mukesh Khanna on Ranveer Allahbadia: समय रैना के शो में रणवीर अल्लाहबादिया ने ऐसी बात कह दी कि उसके बाद से तो बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा. रणवीर ने पेरेंट्स को लेकर ऐसा गंदा जोक किया था जिसके बाद लोग इतने ज्यादा भड़क गए कि उनकी हर जगह थू-थू हो रही है. इन सबके बीच अब एक्टर मुकेश खन्ना भी सामने आ गए हैं. मुकेश खन्ना ने रणवीर के इस वाहियात कमेंट को लेकर ऐसी बात कह दी कि उनका बयान वायरल हो रहा है.

ये बेहद दुखद है

मुकेश खन्ना ने ट्वीट किया- 'ये बहुत दुख की बात है कि इतने सक्सेसफुल यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया ने उनके खिलाफ इतना बेतुका बयान 'इंडियाज गॉट टैलेंट' शो में दिया था. इससे पूरा देश गुस्से में है. ये हमारे देश के युवाओं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की शक्ति का दुरुपयोग करने की दी गई अनुचित स्वतंत्रता को दिखाता है. ऐसा पहली बार नहीं है जब सीमा पार की गई है. ये गंभीर अपराध है. उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. भविष्य में लोगों को ऐसे अश्लील और गैर-जिम्मेदाराना बयान देने से हतोत्साहित करने के लिए अपराधियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए.'

It is sad that a succesful You tuber like Ranveer Allahbadia made a horrible statement in a program called India got Talent. Something to do with parents and sex. It enraged the whole nation.

— Mukesh Khanna (@actmukeshkhanna) February 11, 2025

— Mukesh Khanna (@actmukeshkhanna) February 11, 2025