Advertisement
trendingNow13092214
Hindi Newsबॉलीवुड‘वध 2’ रिलीज से पहले क्राइम-पार्टनर ने मचाया तहलका, 66 साल की नीना गुप्ता का ग्लैमर फोटोशूट वायरल, 62 की उम्र में संजय मिश्रा का भी दिखा स्वैग!

‘वध 2’ रिलीज से पहले क्राइम-पार्टनर ने मचाया तहलका, 66 साल की नीना गुप्ता का ग्लैमर फोटोशूट वायरल, 62 की उम्र में संजय मिश्रा का भी दिखा स्वैग!

VADH 2 CAST: साल 2022 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर फिल्म ‘वध’ का दूसरा पार्ट जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है. इस फिल्म में बॉलीवुड के मंझे हुए कलाकार नीना गुप्ता और संजय मिश्रा फिर से साथ में नजर आएंगे. लेकिन फिल्म रिलीज से पहले ही दोनों एक ग्लैमर फोटोशूट की वजह से चर्चा में बने हुए हैं.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jan 31, 2026, 07:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘वध 2’ रिलीज से पहले क्राइम-पार्टनर ने मचाया तहलका, 66 साल की नीना गुप्ता का ग्लैमर फोटोशूट वायरल, 62 की उम्र में संजय मिश्रा का भी दिखा स्वैग!

क्राइम थ्रिलर सीरीज ‘वध 2’ का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसको देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं. वहीं कई दर्शक फिल्म रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की ये फिल्म 6 फरवरी को रिलीज होगी. मगर इस फिल्म के सिनेमाघरों में लगने से पहले ही दोनों मेन लीड ने एक रेट्रो फोटोशूट करवाया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इस रेट्रो-ग्लेम फोटोशूट में दोनों का अवतार देखने लायक हैं. 

फोटोशूट लुक
नीना गुप्ता अपने फैशनेबल ड्रेसिंग सेंस और ब्लांट नेचर के लिए जानी जाती हैं. तो वहीं संजय मिश्रा अपनी सादगी से लोगों का मन मोह लेते हैं. लेकिन इस बार ‘वध 2’ एक्टर भी को-एक्ट्रेस नीना गुप्ता के रंग में ढल गए हैं. ‘वध 2’ के रिलीज से पहले दोनों के न्यू ग्लैमर लुक ने सभी के होश उड़ा दिए हैं. इस बेबाक अंदाज को लोग फिल्म के कन्सेप्ट से जोड़ रहे हैं क्योंकि फोटोशूट में जहां एक और सादगी है तो वहीं रेड रेट्रो थीम खतरे की ओर इशारा कर रही है. 

रेट्रो फोटोशूट
‘वध 2’ के इस कपल ने फोटोशूट की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर कर किया है. वहीं फोटो को अपलोड करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘शानदार लुक्स, खतरनाक राज छुपाए हुए.’ ये लाइन फैंस के बीच मिनटों में वायरल हो गई, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

वध 2' के ट्रेलर के बारे में
‘वध 2’ के ट्रेलर की बात करें तो, इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर प्रोड्यूसर और एक्टर्स को काफी तारीफ मिल चुकी है. फिल्म ‘वध’ की दमदार कहानी और कलाकारों द्वारा बांधा गया समां आज भी लोगों के बीच बरकरार है, जिसके चलते फिल्म फरवरी माह की सबसे पॉपुलर रिलीज में से एक है. वहीं इस फोटोशूट को देखने के बाद फैंस के बीच एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

VADH 2 RELEASE DATEVADH 2 TRAILERNEENE GUPTA PHOTOSHOOTSanjay Mishra

Trending news

वे जो भी फैसला करेंगे, हम... सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने को लेकर क्या बोले फडणवीस
Devendra Fadnavis
वे जो भी फैसला करेंगे, हम... सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने को लेकर क्या बोले फडणवीस
मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस सीएम ने रखा, दो घंटे का उपवास; जानिए क्या कहा?
Himachal Pradesh
मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस सीएम ने रखा, दो घंटे का उपवास; जानिए क्या कहा?
अरब देशों के बड़े नेता दिल्ली में है, भारत कैसे अरब कूटनीति का केंद्रबिंदु बन रहा?
india arab foreign ministers meeting
अरब देशों के बड़े नेता दिल्ली में है, भारत कैसे अरब कूटनीति का केंद्रबिंदु बन रहा?
हवा निगल गई या केमिकल ने पिघलाया... बांके बिहारी मंदिर में कैसे गायब हो गई चांदी?
DNA
हवा निगल गई या केमिकल ने पिघलाया... बांके बिहारी मंदिर में कैसे गायब हो गई चांदी?
PM ने की वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात, किन मुद्दों पर की चर्चा
World News
PM ने की वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात, किन मुद्दों पर की चर्चा
आयकर छापेमारी के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत
bengaluru news
आयकर छापेमारी के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत
बिना सिफारिश 63,943 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, मेरिट पर जॉब दे रही पंजाब की सरकार
Punjab
बिना सिफारिश 63,943 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, मेरिट पर जॉब दे रही पंजाब की सरकार
सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
Sunetra Pawar
सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
Mumbai News
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
शहीद के सम्मान में बदला नाम, KTHU अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन
Jammu Kashmir
शहीद के सम्मान में बदला नाम, KTHU अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन