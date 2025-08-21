ब्लैक शॉर्ट्स में एयरपोर्ट पर 66 साल की एक्ट्रेस ने दिखाया जलवा, यूजर्स करने लगे ऐसे-ऐसे कमेंट्स; अदाकारा ने जोरदार लगा दी क्लास
ब्लैक शॉर्ट्स में एयरपोर्ट पर 66 साल की एक्ट्रेस ने दिखाया जलवा, यूजर्स करने लगे ऐसे-ऐसे कमेंट्स; अदाकारा ने जोरदार लगा दी क्लास

बॉलीवुड की 66 साल की एक्ट्रेस अक्सर अपने लुक से तहलका मचा देती हैं. अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने काफी संघर्ष किया था. शुरुआत में उन्होंने कई छोटे-मोटे रोल निभाए.लेकिन आज वो स्टार बन चुकी हैं...

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 21, 2025, 06:47 AM IST
बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता 66 साल की उम्र में भी अपने बेबाक और बेबाक इंटरव्यूज और अपने पहनावे से रूढ़िवादी फैशन मानकों को तोड़ने के लिए जानी जाती हैं. अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बताया कि कैसे वह एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार के दौरान अपने साथ घर का बना नाश्ता रखकर खुद को तृप्त रखती हैं. किसी ने देखा कि उन्होंने ऐसी ड्रेस है जिसमें उनके पैर दिख रहे हैं और उन्होंने कमेंट किया कि ऐसे कपड़े न पहनें. अब नीना ने उन कमेंट्स का करारा जवाब दिया है. 

नीना गुप्ता ने शेयर किया पोस्ट

इस दौरान एक्ट्रेस ब्लैक शॉर्ट्स में नजर आईं, जब वह एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में बैठीं और सीधे कैमरे की तरफ बात की. उन्होंने बताया कि जब भी वह एयरपोर्ट आती हैं, तो टिफिन बॉक्स में एक छोटा सा नाश्ता - रोटी रोल - जरूर लाती हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि अंदर क्या ऑर्डर करें. फिर उन्होंने रोटी रोल में इस्तेमाल होने वाली सामग्री - आलू, मिर्च, पनीर और प्याज वगैरह - बताई. कैप्शन में लिखा था, 'शॉर्ट्स वाली देसी गर्ल.' 

ये भी पढ़ें: अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा में भर गया पानी, मुंबई की बारिश में बिग बी को उठाना पड़ा वाइपर! वीडियो देख लोग हैरान

उनके इस पोस्ट को शेयर करने ही, एक यूजर ने लिखा, 'बहुत बढ़िया... बस यही रिक्वेस्ट है कि अपने पैर न दिखाएं, वे अच्छी तरह से टोन्ड नहीं हैं, हमने कभी दादी-मम्मी को इस तरह अपने पैर दिखाते नहीं देखा. शान से उम्र बढ़ना बेहतरीन है.' एक एनी यूजर ने लिखा, 'एक और महिला की कितनी अपमानजनक टिप्पणी. शरीर को शर्मसार करने और इस समस्या का हिस्सा बनने के लिए बधाई.' 

नीना गुप्ता ने यूं दिया जवाब 

इसके बाद नीना गुप्ता ने भी सोशल मीडिया यूजर की जमकर क्लास लगा दी. एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए लिखा, 'चिंता मत करो. जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, वे असल में ईर्ष्यालु होते हैं कि उनके पास इतना अच्छा शरीर नहीं है, इसलिए अनदेखा करो.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Neena Gupta (@neena_gupta)

ये भी पढ़ें: 2 घंटा 23 मिनट की वो फिल्म, थिएटर्स में 460 दिनों तक किया था राज, चिंदी बजट वाली फिल्म बन गई भारत की सबसे कमाने वाली मूवी

वर्कफ्रंट की बात करें तो, नीना हाल ही में अनुराग बसु की फिल्म 'मेट्रो... इन दिनों' में नजर आईं. इस रोमांटिक ड्रामा में आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, फातिमा सना शेख, अली फजल, कोंकणा सेन शर्मा, पंकज त्रिपाठी और अनुपम खेर जैसे कलाकार थे. फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. 

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. न्यूज टी...और पढ़ें

Neena Gupta

