नीना गुप्ता ने इस शख्स पर लगाया था बेटी मसाबा का बर्थ सर्टिफिकेट चुराने का आरोप, लीक हुई पर्सनल डिटेल
जब मैगजीन में छप गया था 'Who is Masaba Father? नीना गुप्ता ने इस शख्स पर लगाया था बेटी मसाबा का बर्थ सर्टिफिकेट चोरी करने और पर्सनल जानकारी लीक करने का आरोप. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 11:56 AM IST
बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता 1980 के दशक में वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में थीं. फिर साल 1989 में, उन्होंने मसाबा गुप्ता को जन्म दिया और सिंगल मदर के तौर पर उनका पालन-पोषण किया. दरअसल, उस समय शादीशुदा विवियन ने अपनी पत्नी को छोड़ने का फैसला नहीं किया था. लेकिन फिर साल 2008 में नीना ने एक निजी समारोह में विवेक मेहरा से शादी कर ली. नीना को अक्सर सिंगल मदर होने के लिए सराहा जाता है. आज हम आपको उनके बारे में एक दिलचस्प बात बताते हैं. जब मसाबा का जन्म हुआ था, तो एक पत्रकार ने उनका जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन लीक कर दिया था और एक पत्रिका ने उसे प्रकाशित कर दिया था, जिससे उनके पिता की पहचान उजागर हो गई थी.

एक्ट्रेस ने इस शख्स पर लगाया था आरोप

जब प्रीतीश पर भड़की थीं नीना पुराने एक इंटरव्यू में नीना ने कहा था- प्रीतीश ने रजिस्टार ऑफिस से मसाबा का बर्थ सर्टिफिकेट चुराया था. तब वो जर्नलिस्ट हुआ करते थे. मैं अपनी बुआ के साथ रहता थी. उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराए थे. हमें कहा गया था- 1 हफ्ते बाद आना हम आपको बर्थ सर्टिफिकेट देंगे. मेरी बुआ 1 हफ्ते बाद गई तो उन्होंने कहा- बर्थ सर्टिफिकेट तो आपके कोई रिश्तेदार ले गए. बाद में मालूम पड़ा कि प्रीतीश ने किसी को भेजा था. फिर इस पर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा.

चोरी हो गया था मसाबा का बर्थ सर्टिफिकेट?

प्रीतीश और नीना के तल्ख रिश्ते किसी से छिपे नहीं रहे. नीना ने प्रीतीश को लेकर हमेशा अपनी नाराजगी जाहिर की. लेकिन क्या आप जानते हैं दोनों के बीच का विवाद क्या है. क्यों नीना ने हमेशा प्रीतीश को कॉलआउट किया. इसके पीछे एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी और उनकी बेटी मसाबा गुप्ता हैं. दरअसल, नीना का आरोप है वो प्रीतीश ही थे जिन्होंने उनकी बेटी मसाबा का बर्थ सर्टिफिकेट चुराकर उसकी पहचान को पब्लिक किया था.

मालूम हो, नीना ने बेटी मसाबा को बिना शादी किए जन्म दिया था. तब एक्ट्रेस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर विव रिचर्ड्स संग रिश्ते में थीं. इस दौरान नीना प्रेग्नेंट हुईं. दोनों ने शादी तो नहीं की लेकिन एक्ट्रेस ने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया. उस दौर में नीना का यूं बिना शादी किए बच्चे को जन्म देना बड़ी बात थी. जिस बर्थ सर्टिफिकेट को प्रीतीश नंदी ने चुराया था. उसे 1989 में मसाबा के जन्म के बाद एक मैगजीन में पब्लिश किया गया था. इसके बाद खूब कंट्रोवर्सी हुई थी. इस डॉक्यूमेंट से मसाबा के पिता की जानकारी दुनिया को मिली थी. जिसे नीना गुप्ता प्राइवेट रखाना चाहती थीं.

 

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव.

Actress Neena gupta

Trending news

