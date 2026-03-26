'धुरंधर 2' के बाद अब 'आखिरी सवाल' से तहलका मचाएंगे संजय दत्त, फर्स्ट लुक आउट; इस दिन आएगी फिल्म

Sanjay Dutt FIlm Aakhri Sawaal Poster Out: एक्टर संजय दत्त ने अपनी अगली फिल्म 'आखिरी सवाल' का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. यह फिल्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 सालों के इतिहास और उसकी विचारधारा पर आधारित है.
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एक्टर संजय दत्त इन दिनों आदित्य धर द्वारा निर्देशित स्पाइ एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2’ में एसपी चौधरी असलम की दमदार भूमिका के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं. मूवी में संजय दत्त की एक्टिंग, एक्शन सीन्स, जबरदस्त डॉयलॉग और स्क्रीन प्रजेंस काफी पसंद की जा रही है. इस बीच अभिनेता ने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘आखिरी सवाल’ का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर कर फैंस को एक और सरप्राइज दिया है.
‘आखिरी सवाल’ के निर्माताओं ने गुरुवार को फिल्म का पहला पोस्टर जारी कर दिया. साथ ही फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा कर दी. संजय दत्त ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "यह वो सवाल है जो भारत ने कभी पूछना बंद नहीं किया. इसका जवाब जानने के लिए तैयार हो जाइए. 15 मई को सिर्फ सिनेमाघरों में." पोस्टर में संजय दत्त का एक सीरियस और दमदार लुक नजर आ रहा है.
अभिजीत मोहन वारंग द्वारा निर्देशित और निखिल नंदा द्वारा निर्मित ‘आखिरी सवाल’ एक आगामी हिंदी फीचर फिल्म है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के 100 वर्षों के इतिहास और विचारधारा पर आधारित है. मूवी की स्क्रिट उत्कर्ष नैथानी ने लिखी है.
‘आखिरी सवाल’ फिल्म में संजय दत्त के अलावा, अमित साध, नमाशी चक्रवर्ती, समीरा रेड्डी, नीतू चंद्रा और त्रिधा चौधरी जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म की कहानी एक प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर के इर्द-गिर्द घूमेगी.
संजय दत्त देश के एक ऐसे अभिनेता हैं, जिन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ-साथ तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मराठी और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है.
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