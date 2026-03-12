Advertisement
यहां कुछ भी बधाई हो जैसा...66 साल की नीना गुप्ता ने प्रेग्नेंसी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, दिया ऐसा जवाब हो गया वायरल

'यहां कुछ भी बधाई हो जैसा...'66 साल की नीना गुप्ता ने प्रेग्नेंसी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, दिया ऐसा जवाब हो गया वायरल

Neena Gupta की एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है. जिसके बाद से लोग एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी की अटकलें लगा रहे हैं.अब इन खबरों को लेकर नीना ने रिएक्ट किया है.

Mar 12, 2026
नीना गुप्ता
नीना गुप्ता

Neena Gupta on Pregnancy Rumors: 66 साल की नीना गुप्ता रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी के रिसेप्शन को अटेंड करने हैदराबाद पति संग गई थीं. एक्ट्रेस ने इस मौके पर व्हाइट कलर की गोल्डन फ्लावर वाली साड़ी पहनी थी. एक्ट्रेस की इस रिसेप्शन की इनसाइड फोटोज जैसे ही वायरल हुई तो फैंस सोशल मीडिया उनकी प्रेग्नेंसी की अटकलें लगाने लगे. अब इन खबरों को लेकर नीना गुप्ता ने रिएक्ट किया है.

प्रेग्नेंसी की खबरों पर नीना गुप्ता

नीना गुप्ता ने प्रेग्नेंसी की खबरों पर रिएक्ट करते हुए कहा- 'यहां कुछ भी बधाई हो जैसा नहीं है. मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं. सच ये है कि साड़ी का मटीरियल काफी ज्यादा थिक था. जिसकी वजह से मेरा बल्की लुक इवेंट में दिखा. लेकिन,मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं कि 66 साल की उम्र में इस तरह की स्पेकुलेशन बेहतरीन लगते हैं. ये दिखाता है कि हम एक राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहे हैं.'

A post shared by Neena Gupta (@neena_gupta)

 

कैसे उड़ीं प्रेग्नेंसी की अफवाहें?
दरअसल, नीना रश्मिका-विजय के रिसेप्शन में साड़ी पहनकर पहुंची थीं. ये साड़ी पेट की तरफ से थोड़ी उठी हुई लगी. इतना ही नहीं नीना ने पेट पर एक हाथ रखा हुआ था. जिससे लोगों को एक्ट्रेस का लुक बल्की लगा और वो सोशल मीडिया पर प्रेग्नेंसी की अटकलें लगाने लगे.

 

27 साल में आज के दिन रिलीज हुई 7 फिल्में, सभी हुईं फ्लॉप, बॉलीवुड के इतिहास का सबसे मनहूस दिन

नीना गुप्ता का विवादित पास्ट

1980 में नीना गुप्ता का वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ अफेयर काफी सुर्खियों में था. एक्ट्रेस बिना शादी के प्रेग्नेंट थी और उन्होंने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया. नीना ने अपने बच्चे को अकेले पाला और आज उनकी बेटी मसाबा फेमस फैशन डिजाइनर है. नीना ने साल 2008 में विवेक मेहरा से शादी की और अपनी लाइफ फुली एन्जॉय कर रही हैं. नीना के पति विवेक दिल्ली बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं.

