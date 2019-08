नेशनल अवॉर्ड की खबर पर भावुक हुईं प्रियंका चोपड़ा, 'पाणी' टीम की दिल खोलकर की तारीफ

नई दिल्ली: प्रियंका चोपड़ा भले ही अब हॉलीवुड स्टार और विदेश की बहु हो चुकी हैं, लेकिन अब भी इस देश की मिट्टी से उनका मन महकता है. हर कलाकार की तरह उन्हें भी इस देश की सरकार से मिलने वाला नेशनल अवॉर्ड बेशकीमती तौहफे से कम नहीं है.

प्रियंका चोपड़ा की मराठी प्रोडक्शन फिल्म 'पाणी' ने एन्वायरन्मेंट कंजर्वेशन कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है. इसके लिए अभिनेत्री-निर्माता प्रियंका ने फिल्म के निर्देशक आदिनाथ कोठारे के साथ-साथ फिल्म की प्रोडक्शन टीम को बधाई दी.

So proud of you @adinathkothare ! Not bad for a directorial debut! Lol! Can't wait to c everything u unleash onto the world of entertainment,

.. Always knew this one was special! Here's to team #Paani https://t.co/omdIVi9L82

— PRIYANKA (@priyankachopra) August 9, 2019