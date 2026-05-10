'शाहिद ने बहुत कुछ झेला', नीलिमा अजीम ने तलाक के बाद बेटे की हालत पर किया खुलासा, कहा, '9 साल तक अपने नाना-नानी..'

Neelima Azeem on Shahid Kapoor: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की मां और एक्ट्रेस नीलिमा अजीम अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में बनी रहती हैं. नीलिमा अजीम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. अक्सर सोशल मीडिया पर नीलिमा अपने डांस के वीडियो और बच्चों को लेकर बात करती नजर आती हैं. इन सबके बीच नीलिमा अजीम ने एक इंटरव्यू में अपने पुराने दिनों को याद किया और बताया कि जब उनका तलाक हुआ था, तो बेटे शाहिद कपूर का हाल कैसा हो गया था.

'शादीशुदा पार्टनर से नहीं मिला कोई सपोर्ट'

हाल ही में एक्ट्रेस नीलिमा अजीम ने जूम की मदर्स डे स्पेशल सीरीज में दिए एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया, 'मुझे अपने उस समय के शादीशुदा पार्टनर से कोई सपोर्ट नहीं मिला था. ऐसे में मुझसे कई गलतियां भी हुई होंगी और शायद मैं खुद में ही उलझी हुई थी, क्योंकि शादी के बहुत शुरुआती दौर में ही मेरा तलाक हो गया था. मैं उस वक्त बहुत छोटी थी और मुझे नहीं पता था कि मैंने उन हालातों को कितनी अच्छी तरह संभाला था.'

'शाहिद 9 साल तक अपने नाना-नानी...'

एक्ट्रेस नीलिमा अजीम ने आगे बताया, 'उस दौरान मेरे बच्चे को भी ये सब देखना और झेलना पड़ा. इसलिए उसके लिए सब कुछ आसान या खुशहाल नहीं था. लेकिन उसके पास बहुत अच्छे नाना-नानी थे, जिन्होंने हमारा पूरा साथ दिया और हर मोड़ पर सपोर्ट किया. मेरे माता-पिता ने ही बचपन में उस पर सबसे ज्यादा असर डाला. शाहिद कपूर 9 साल की उम्र तक अपने नाना-नानी के घर में ही रहा था.'

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'साढ़े 4 हजार रुपये लेकर बॉम्बे आई'

एक्ट्रेस नीलिमा अजीम ने आगे कहा, 'जब मैं साल 1990 में इस शहर में आई थी, तब मेरे हाथ में सिर्फ साढ़े चार हजार रुपये थे, जो मैंने खुद कमाए थे. मैंने अपने माता-पिता से पैसे नहीं लिए थे. कोई समझ ही नहीं सकता कि दिल्ली से बॉम्बे सिर्फ साढ़े चार हजार रुपये लेकर आना कैसा रहा होगा. क्या आज के समय में कोई इसकी कल्पना भी कर सकता है? ये एक पागलपन जैसा था और मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से उधार नहीं लिया. मैंने अपने परिवार से मदद नहीं मांगी. मैंने सब कुछ खुद ही संभाला था.'