जावेद अख्तर के हिंदू-मुस्लिम कमेंट पर खरी-खोटी सुनाकर पलटे सिंगर लकी अली, अब बोले- ठेस पहुंचाई हो तो मैं माफी मांगता हूं

Lucky Ali ने जावेद अख्तर को खरी खोटी सुनाने के बाद माफी मांगी है. सिंगर ने कहा कि उन्हें समझने में गलती हो गई.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 23, 2025, 03:37 PM IST
लकी अली और जावेद अख्तर
Lucky Ali Apology To Javed Akhtar: जावेद अख्तर के हिंदू-मुस्लिम कमेंट के बाद लकी अली ने सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई थी. यहां तक कि ये भी कहा कि वो ओरिजनल नहीं है. अब अपने इसी कमेंट पर सिंगर को पछतावा हो रहा है और खुलेआम सोशल मीडिया पर गीतकार और लेखक से माफी मांगी है.

लकी अली की सफाई

लकी अली ने अपने कमेंट में जावेद अख्तर को बुरा इंसान बताया था. जिसके बाद अब लकी अली ने अपने शब्दों को लेकर माफी मांगी. सिंगर ने लिखा- 'मेरा मतलब था कि अहंकार बदसूरत होता है. ये मेरी तरफ से एक गलत संदेश था. राक्षसों की भी भावनाएं होती है अगर मैंने किसी की दुष्टता को ठेस पहुंचाई हो तो मैं माफी मांगता हूं.'

जावेद अख्तर का हिंदू- मुस्लिम कमेंट
एक पुराने वीडियो में जावेद साहब फिल्म 'शोले' के एक सीन के बारे में बात कर रहे है. इस सीन में धर्मेंद्र शिवजी मंदिर में मूर्ति के पीछे छिपकर हेमा मालिनी से बात करते हैं. ऐसे में जावेद अख्तर बोलते हैं कि आज के जमाने में ये सीन लिखना और फिल्माना काफी मुश्किल है. क्या 1975 में हिंदू नहीं थे? क्यो कोई धार्मिक लोग नहीं थे? मैं ऑन रिकॉर्ड हूं. मैं ये बात नहीं कह रहा. राजू हिरानी और मैं पुणे में एक दर्शक वर्ग के सामने थे और मैंने कहा - 'मुसलमानों जैसा मत बनो, उन्हें अपने जैसा बनाओ. तुम मुसलमान जैसे बन रहे हो. ये एक त्रासदी है.'

'राक्षसों की भी फीलिंग हो सकती है...'जावेद अख्तर के हिंदू-मुस्लिम कमेंट पर भड़के लकी अली, बोले- वो कभी ओरिजनल नहीं थे

पहले कहा था ये
इस पर लकी अली इतने नाराज हो गए थे कि उन्हें लिखा- 'जावेद अख्तर की तरह मत बनो. वो कभी ओरिजनल नहीं थे और बहुत गंदे है.' अपने इस कमेंट के कुछ देर बाद ही लकी अली ने यूटर्न ले लिया और सफाई भी दे दी. आपको बता दें, लकी अली काफी फेमस सिंगर और महमूद से बेटे हैं. ये अब ज्यादातर कॉन्सर्ट ही करते हैं.

 

 

Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

Lucky AliJaved Akhtar

