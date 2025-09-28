त्योहारों के बीच बॉलीवुड से बुरी खबर, नहीं रहीं महेश मांजरेकर की एक्स वाइफ दीपा मेहता

Mahesh Manjrekar's Ex-Wife Deepa Mehta Died: जहां एक तरफ त्योहारों की चकाचौंध है तो वहीं बॉलीवुड में सन्नाटा पसर गया है. मशहूर फिल्म मेकर और एक्टर महेश मांझरेकर की एक्स वाइफ दीपा मेहता का निधन हो गया है. इस बात की पुष्टि महेश के बेटे सत्या ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी. साथ ही इमोशनल पोस्ट लिखा जो लोगों की आंखों में आंसू ले आया.

इंस्टाग्राम पर लिखा दिल तोड़ने वाला पोस्ट

महेश के बेटे सत्या ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मां की मौत की जानकारी दी. सत्या ने लिखा- 'आई मिस यू मम्मा.' इसके साथ ही दिल टूटने वाला हार्ट आइकन शेयर किया.

जल्द हो गई थी शादी और तलाक

महेश मांजरेकर और दीपा मेहता ने 1987 में शादी कर ली थी. ये दोनों एक दूसरे को अपने कॉलेज के दिनों के जानते थे. इन दोनों के दो बच्चे हुए. सत्या और अश्वमी मांजरेकर.लेकिन, दोनों का रिश्ता 1995 में खत्म हो गया. जिसके बाद दोनों बेटे पिता महेश के साथ ही रहने लगे.

महेश का करियर

इसके बाद दीपा ने अपना साड़ी लेबल की शुरुआत की. इन्होंने मराठी फिल्म इंडस्ट्री के अलावा बॉलीवुड में काफी पॉपुलर हो गया था. दीपा मेहता के तलाक के कुछ वक्त बाद महेश मांजरेकर (Mahesh Manjrekar) ने मेधा से शादी की. इन दोनों की बेटी सई मांजरेकर है. सई ने 'दबंग 3' फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद मेजर, कुछ खट्टा हो दाए में नजर आईं. महेश की सौतेली बेटी गौरी भी हीरोइन हैं. आपको बता दें, महेश मांजरेकर ने कई सारी फिल्मों में काम किया था. जिसमें वास्तव, विरुद्ध है. इसके अलावा बतौर एक्टर 'स्लमडॉग मिलिनेयर', 'कांटे', 'द व्हाइट टाइगर' में भी काम किया. इन फिल्मों में एक्टर की जमकर तारीफ हुई और इनकी फैन फॉलोइंग भी तगड़ी है.