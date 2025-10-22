Advertisement
'राक्षसों की भी फीलिंग हो सकती है...'जावेद अख्तर के हिंदू-मुस्लिम कमेंट पर भड़के लकी अली, बोले- वो कभी ओरिजनल नहीं थे

Javed Akhtar के हिंदू मुस्लिम पर कमेंट के बाद लकी अली ने अख्तर साहब को लेकर एक ट्वीट किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 22, 2025, 05:02 PM IST
Javed Akhtar Lucky Ali Clash: जावेद अख्तर और लकी अली के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है. जिसकी वजह जावेद अख्तर का एक पुराना बयान है जिसे लेकर लकी अली इतने भड़क गए हैं कि सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर खरी खोटी सुना रहे है. यहां तक कि लोग भी दो गुटो में बंट गए है. 

क्या कहा था जावेद अख्तर ने?
जावेद साहब की एक पुरानी क्लिप वायरल हो रही है जिसमें वो पुरानी फिल्म 'शोले' के एक सीन के बारे में बात कर रहे है. इस सीन में धर्मेंद्र शिवजी मंदिर में मूर्ति के पीछे छिपकर हेमा मालिनी से बात करते हैं. क्लिप में जावेद अख्तर बोलते हैं आज के जमाने में ये सीन लिखना और फिल्माना काफी मुश्किल है. क्या 1975 में हिंदू नहीं थे? क्यो कोई धार्मिक लोग नहीं थे? मैं ऑन रिकॉर्ड हूं. मैं ये बात नहीं कह रहा. राजू हिरानी और मैं पुणे में एक दर्शक वर्ग के सामने थे और मैंने कहा - 'मुसलमानों जैसा मत बनो, उन्हें अपने जैसा बनाओ. तुम मुसलमान जैसे बन रहे हो. ये एक त्रासदी है.'

वो कभी ओरिजनल नहीं थे

इसी पर लकी अली ने अब सोशल मीडिया पर ऐसा कमेंट किया है जिसे पढ़ने के बाद लोग हैरान है. लीक ने लिखा- 'जावेद अख्तर की तरह मत बनो. वो कभी ओरिजनल नहीं थे और बहुत गंदे है. लकी अली के नाम से ऐसा कमेंट देखकर कई लोग हैरान है. ये कमें तेजी से वायरल हो रहा है.'

वो एक्टर, जिसे बैक टू बैक फ्लॉप के बाद लोग करने लगे थे इग्नोर, 900 करोड़ी हिट देने के बाद लगी ऑफर्स की झड़ी

इसके बाद लकी अली ने एक और ट्वीट

 किया है. जिसमें लिखा- 'मेरा मतलब ये था कि अहंकार गंदा है. मेरी तरफ से समझाने में गलती हुई. राक्षसों की भी फीलिंग हो सकती है और अगर मैंने किसी के राक्षसीपन को हर्ट किया है तो मैं माफी मांगता हूं.' लकी अली के इस पोस्ट पर लोग भर-भरकर कमेंट कर रहे हैं. आपको बता दें, लकी अली महमूद के बेटे हैं और कई हिट नंबर्स दिए हैं. जिसमें 'एक पल का जीना', 'जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल', 'सफरनामा' और 'ना तुम जाने ना हम' शामिल है.
 

Shipra Saxena

