67 की उम्र, 2 ब्रेन सर्जरी, सिर पर गहरी चोट… फिर भी बाइक चलाकर पहुंचे कैलाश, सद्गुरु का कारनामा सुन उड़े आर. माधवन के होश
67 की उम्र, 2 ब्रेन सर्जरी, सिर पर गहरी चोट… फिर भी बाइक चलाकर पहुंचे कैलाश, सद्गुरु का कारनामा सुन उड़े आर. माधवन के होश

Sadhguru: हाल ही में आर. माधवन अपने काम से थोड़ा वक्त निकालकर सद्गुरु से मिलने पहुंचे. जहां उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने 67 की उम्र में 2 ब्रेन सर्जरी और सिर पर गहरी चोट होने के बावजूद बाइक पर कैलाश तक का सफर तय किया, जिसको सुनने के बाद आर. माधवन भी दंग रह गए थे. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 28, 2025, 09:06 AM IST
सद्गुरु का कारनामा सुन उड़े आर. माधवन के होश
सद्गुरु का कारनामा सुन उड़े आर. माधवन के होश

Sadhguru Kailash Journey On Bike: हाल ही में आर. माधवन अपने काम से थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु से मिले, जहां उन्होंने उनके साहस और जज्बे की तारीफ की. माधवन ने हैरानी जाहिर करते हुए पूछा कि 2 ब्रेन सर्जरी होने के बावजूद उन्होंने कैलाश पर्वत का इतना मुश्किल सफर बाइक से तय किया. उन्होंने कहा कि जब ऐसी सिचुएशन में लोग आराम करते हैं, तब सद्गुरु बारिश और कीचड़ भरे खतरनाक रास्तों से बाइक पर सफर कर रहे थे. 

इस सवाल के जवाब में सद्गुरु ने मुस्कुराके और मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा, 'जब सिर टूट ही गया था तो सोचा इसे शिव की गोद में रखना ही बेहतर है. उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत से उनका गहरा संबंध है और वे सालों से वहां जाते रहे हैं. लेकिन पिछले 5 सालों से चीन की पाबंदियों के चलते वे केवल मानसरोवर झील तक ही पहुंच पा रहे थे. पिछले साल भी वे नहीं जा सके, क्योंकि तब उनके सिर में काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sadhguru (@sadhguru)

सिर में लगी थी गहरी चोट

सद्गुरु ने बातचीत में अपने घर में हुए हादसे का जिक्र भी किया. उन्होंने बताया कि एक दिन वे अपनी बेटी के साथ स्विमिंग पूल में थे. उनके सिर पर चोट की वजह से प्लास्टिक की पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन वे हल्की स्विमिंग कर रहे थे. तभी एक बड़ा बंदर फल खाने के लिए अंदर आना चाहता था. उनकी बेटी ने उसे देखकर जोर से आवाज लगाई. बंदर गुस्से में उनकी ओर बढ़ा और उसी दौरान सद्गुरु अचानक खड़े हो गए.

42 साल की मुस्लिम एक्ट्रेस, 5 साल छोटे हिंदू एक्टर संग की शादी, पिछले 21 साल से इंडस्ट्री पर कर रहीं राज, 80 मिलियन फॉलोअर्स, 480 करोड़ है नेटवर्थ

सद्गुरु ने सुनाई पूरी कहानी 

सद्गुरु ने आगे बताया कि बंदर को भगाने के लिए वे तेजी से दौड़े, लेकिन दरवाजा बंद था और वे पूरी स्पीड से कांच से टकरा गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बंदर डरकर भाग गया, मगर उनके सिर में गंभीर चोट लग गई. उन्होंने बताया कि आसपास के लोगों ने उन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक रात इंतजार कर लेते हैं और देखते हैं कि कोई लक्षण दिखते हैं या नहीं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sadhguru (@sadhguru)

अब तक हो चुकी है 2 ब्रेन सर्जरी

उन्होंने बताया कि अगले दिन उठने पर उन्हें कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई. वे लगातार तीन दिन तक अपने इवेंट्स में शामिल होते रहे और नॉर्मली काम करते रहे. लेकिन जब कोयंबटूर लौटे तो सीधे स्कैन कराने गए, तो उन्हें ब्रेन में ब्लीडिंग का पता चला. डॉक्टरों ने तुरंत दूसरी सर्जरी करने का फैसला लिया. इस तरह, लगातार दो बड़े ऑपरेशन झेलने के बाद भी उन्होंने खुद को संभाला और फिर कैलाश तक का सफर तय करने का फैसला किया. 

आर. माधवन ने की सद्गुरु की तारीफ 

इस पूरी बातचीत के दौरान माधवन ने सद्गुरु की सेल्फ-कॉन्फिडेंस की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि ये आम इंसानों के लिए इंस्पिरेशन है कि इतनी गंभीर बीमारी और ऑपरेशन झेलने के बावजूद कोई इंसान इतने मुश्किल सफर पर जा सकता है. बता दें, माधवन जल्द ही अपनी अगली फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह हैं. ये 14 नवंबर, 2025 को रिलीज होगी.

