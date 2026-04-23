Singer Madonna Costume Stolen Reward: दुनिया की मशहूर सिंगर का महंगा स्टेज आउटफिट शो से पहले से गायब हो गया है. टीम की खोज के बाद मामला चोरी का लग रहा है. वहीं, स्टार ने सुरक्षित वापसी पर इनाम की घोषणा की है, जिससे फैंस हैरान हैं और घटना चर्चा में बनी हुई है
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पॉप म्यूजिक की दुनिया की मशहूर सिंगर मैडोना (Madonna) एक बार फिर चर्चा में हैं. लेकिन इस बार वजह उनका कोई गाना या परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि उनका चोरी हुआ स्टेज आउटफिट है. दरअसल, हाल ही में कोचेला 2026 के लिए तैयार किया गया उनका खास कॉस्ट्यूम अचानक गायब हो गया है. यह आउटफिट काफी महंगा और खास डिजाइन का था, जिसे उनके शो के लिए खास तौर पर बनाया गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना तब सामने आई जब उनकी टीम ने शो की तैयारियों के दौरान कपड़ों की जांच की. उसी समय पता चला कि उनका एक अहम कॉस्ट्यूम अपनी जगह पर नहीं है. पहले तो टीम को लगा कि शायद कहीं शिफ्ट किया गया होगा, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी जब वह नहीं मिला, तो मामला चोरी का लगने लगा.
इस घटना के बाद मैडोना ने खुद आगे आकर एक बड़ा कदम उठाया. उन्होंने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति उनका यह आउटफिट सेफ वापस करेगा, उसे इनाम दिया जाएगा. इंस्टाग्राम पर इसका जिक्र करते हुए मडोना ने लिखा- शुक्रवार रात को कोचेला की शाम यादगार रही. सबरीना कारपेंटर और बाकियों को दिल से शुक्रिया. 'कन्फेशंस II' को वहां गाना, जहां से ये शुरू हुआ था, सचमुच थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था. इस फुल सर्कल मोमेंट ने मुझे तब झटका दिया जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे विंटेज कपड़े गायब हो गए हैं. मेरे कॉस्ट्यूम मेरे पर्सनल आर्काइव से लिए गए थे. इसमें जैकेट, कॉर्सेट, ड्रेस और दूसरे गारमेंट्स थे. वो बस कपड़े नहीं थे. वो मेरे अतीत का हिस्सा हैं. उस दौर के मेरे दूसरे कुछ और आइटम भी गायब हुए हैं.
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सबरीना लिखती हैं, 'मैं उम्मीद कर रही हूं कि कोई नेकदिल इंसान मेरे कपड़ों को ढूंढ ले और मेरी टीम से संपर्क करे. मेरे चोरी हुए कपड़ों को सुरक्षित लौटाने वाले शख्स को ईनाम दूंगी. मडोना के लिए ये आउटफिट इसलिए भी खास हैं क्योंकि उन्होंने 20 साल पहले कोचेला परफॉर्मेंस में उन्हीं सेम बूट्स, कोर्सेट और जैकेट को पहना था.'
वहीं, इंडियो पुलिस डिपार्टमेंट की मानें तो कपड़े और जूलरी को आखिरी बार शनिवार को 1.30 बजे फेस्टिवल ग्राउंड्स पर गोल्फ कार्ट पर देखा गया था. इस खबर के सामने आते ही फैंस भी हैरान रह गए हैं. सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ लोग इसे सुरक्षा में बड़ी चूक बता रहे हैं, तो कुछ इसे पब्लिसिटी स्टंट भी कह रहे हैं. हालांकि सिंगर या उनकी टीम की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है कि यह घटना कैसे हुई. वहीं, कोचेला जैसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल में इस तरह की घटना ने आयोजकों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. आमतौर पर ऐसे इवेंट्स में सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी स्टार का कॉस्ट्यूम गायब होना हैरानी की बात है.
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