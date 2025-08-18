यशराज फिल्म्स स्टूडियो में 30 साल बाद दिखे सनी देओल, 'डर' शूटिंग के दौरान हो गया था झगड़ा

Sunny Deol Return To Yash Raj: बॉलीवुड के बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस में शामिल यशराज फिल्म्स के साथ काम करना हर सितारे का सपना होता है. लेकिन, 30 साल पहले सनी देओल ने आखिरी बार यशराज के साथ काम किया था. इतने साल बाद एक्टर एक बार फिर से यशराज के स्टूडियो में स्पॉट हुए. जिसके बाद से इन खबरें आग की तरह फैल गईं. जिसकी वजह आपको हैरान कर देगी.

मिथून से की मुलाकात

सूत्रों की मानें तो सनी यशराज के स्टूडियो पिछले हफ्ते गए थे. जिसकी वजह कंपोजर मिथून से मुलाकात करना है और इसके पीछे की वजह फिल्म 'गबरू' है. सनी चाहते थे कि मिथून उनसे ऑफिस आकर मुलाकात करें. लेकिन मिथून 'बॉर्डर' 2 के म्यूजिक कंपोज को लेकर वाईआरएफ स्टूडियो में काफी बिजी है. इसी वजह से एक्टर ने फैसला किया कि वो खुद आकर उनसे मिलेंगे.

3 घंटे तक चली मीटिंग

सनी देओल का मिथून से खुद जाकर मिलना उनकी हम्बलनेस को दिखाता है. 'बॉर्डर 2' मिथून के साउंड टैंक ने सनी को काफी इंप्रेस किया. लिहाजा, वो मिथून को 'गबरू' को लेकर बात करना चाहते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों ने स्टूडियो के लॉबी में मुलाकात की और गबरू फिल्म के म्यूजिक विजन को डिस्कस किया. ये मीटिंग करीबन 3 घंटे तक चली.

30 साल पहले किया था काम

सनी ने 1993 में 'डर' फिल्म में यशराज फिल्म्स के साथ काम किया था. जिसमें शाहरुख खान भी थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग के दौरान एक सीन को लेकर उनकी यश चोपड़ा से बहस हुई. उन्होंने कहा कि शाहरुख खान का किरदार उनसे ज्यादा लाइमलाइट खींच रहा है. जिसके बाद दोनों ने कभी एक साथ काम नहीं किया. कहा जाता है कि इस घटना के बाद सनी देओल और यश चोपड़ा के रिश्ते में खटास आ गई. जिसके बाद से सनी ने यशराज के साथ कभी भी काम नहीं किया.इस फिल्म का बजट 4 करोड़ था और इसने 22 करोड़ का कलेक्शन किया था.