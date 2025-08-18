यशराज फिल्म्स स्टूडियो में 30 साल बाद दिखे सनी देओल, 'डर' शूटिंग के दौरान हो गया था झगड़ा
Advertisement
trendingNow12886803
Hindi Newsबॉलीवुड

यशराज फिल्म्स स्टूडियो में 30 साल बाद दिखे सनी देओल, 'डर' शूटिंग के दौरान हो गया था झगड़ा

Sunny Deol बीते 30 साल से यशराज फिल्म्स के साथ काम नहीं किया है. ऐसे में एक्टर हाल ही में यशराज के स्टूडियो पहुंचे. जिसके बाद से अटकलें तेज हो गईं. 

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 18, 2025, 09:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सनी देओल
सनी देओल

Sunny Deol Return To Yash Raj: बॉलीवुड के बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस में शामिल यशराज फिल्म्स के साथ काम करना हर सितारे का सपना होता है. लेकिन, 30 साल पहले सनी देओल ने आखिरी बार यशराज के साथ काम किया था. इतने साल बाद एक्टर एक बार फिर से यशराज के स्टूडियो में स्पॉट हुए. जिसके बाद से इन खबरें आग की तरह फैल गईं. जिसकी वजह आपको हैरान कर देगी.

मिथून से की मुलाकात

सूत्रों की मानें तो सनी यशराज के स्टूडियो पिछले हफ्ते गए थे. जिसकी वजह कंपोजर मिथून से मुलाकात करना है और इसके पीछे की वजह फिल्म 'गबरू' है. सनी चाहते थे कि मिथून उनसे ऑफिस आकर मुलाकात करें. लेकिन मिथून 'बॉर्डर' 2 के म्यूजिक कंपोज को लेकर वाईआरएफ स्टूडियो में काफी बिजी है. इसी वजह से एक्टर ने फैसला किया कि वो खुद आकर उनसे मिलेंगे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

3 घंटे तक चली मीटिंग

सनी देओल का मिथून से खुद जाकर मिलना उनकी हम्बलनेस को दिखाता है. 'बॉर्डर 2' मिथून के साउंड टैंक ने सनी को काफी इंप्रेस किया. लिहाजा, वो मिथून को 'गबरू' को लेकर बात करना चाहते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों ने स्टूडियो के लॉबी में मुलाकात की और गबरू फिल्म के म्यूजिक विजन को डिस्कस किया. ये मीटिंग करीबन 3 घंटे तक चली. 

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' फिल्म की शूटिंग के दौरान बड़ा हादसा, 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती, मचा हड़कंप 

30 साल पहले किया था काम

सनी ने 1993 में 'डर' फिल्म में यशराज फिल्म्स के साथ काम किया था. जिसमें शाहरुख खान भी थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग के दौरान एक सीन को लेकर उनकी यश चोपड़ा से बहस हुई. उन्होंने कहा कि शाहरुख खान का किरदार उनसे ज्यादा लाइमलाइट खींच रहा है. जिसके बाद दोनों ने कभी एक साथ काम नहीं किया. कहा जाता है कि इस घटना के बाद सनी देओल और यश चोपड़ा के रिश्ते में खटास आ गई. जिसके बाद से सनी ने यशराज के साथ कभी भी काम नहीं किया.इस फिल्म का बजट 4 करोड़ था और इसने 22 करोड़ का कलेक्शन किया था.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

sunny deol

Trending news

खबर के साथ भरोसा, Google पर Zee News को ऐसे बनाएं 'Preferred Source', जानें स्टेप्स
zee news hindi
खबर के साथ भरोसा, Google पर Zee News को ऐसे बनाएं 'Preferred Source', जानें स्टेप्स
गिलहरियों में खौफनाक वायरस, शरीर पर निकले मवाद वाले फोड़े, इंसानों को कितना खतरा?
squirrels
गिलहरियों में खौफनाक वायरस, शरीर पर निकले मवाद वाले फोड़े, इंसानों को कितना खतरा?
अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
Jammu and Kashmir
अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक, मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
china
'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक, मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
हाथ मिलाया, गले लगाया और... जब शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी, वायरल हो गया वीडियो
Shubhanshu shukla
हाथ मिलाया, गले लगाया और... जब शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी, वायरल हो गया वीडियो
दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
Army
दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
priyanka chaturvedi
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
PM Modi
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
Telangana
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
bengaluru metro
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
;