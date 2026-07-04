/67 साल की वो एक्ट्रेस... जो बिना शादी के ही हुईं प्रेग्नेंट, बदनामी के डर से उठाने वाली थीं ये कदम; जो तबाह कर देता उनकी जिंदगी

फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी मशहूर एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अपने कमाल के अभिनय से तो लोगों का दिल जीता ही, साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ के फैसलों से सबको चौंका दिया. 4 जुलाई को जन्मीं ये एक्ट्रेस आज देश की लाखों महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी हैं. हालांकि, उनका सफर इतना आसान नहीं था. उनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया था जब उन्हें समाज के तानों और तीखे सवालों का सामना करना पड़ा था. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हर मुश्किल का डटकर मुकाबला किया. अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाली इस अदाकारा ने समाज की पुरानी सोच को बदलकर रख दिया.
आज भी वे अपनी बोल्ड चॉइसेज के लिए जानी जाती हैं. हम यहां 67 साल की एक्ट्रेस नीना गुप्ता के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने प्राइम टाइम में वेस्टइंडीज के लीजेंडरी क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स को डेट किया और बिन ब्याहे मां बनीं. दोस्ती से शुरू इस रिश्ते में दोनों एक-दूसरे के बेहद करीब आ गए थे और इसी दौरान नीना प्रेग्नेंट हो गईं. उस दौर में किसी भी अविवाहित महिला का मां बनना हमारे समाज में कतई स्वीकार नहीं किया जाता था. जैसे ही ये बात बाहर आई, वो लगातार मीडिया की सुर्खियों में बनी रहीं. लोगों ने उन्हें तरह-तरह के ताने दिए और उनके फैसले पर उंगलियां उठाईं.
नीना गुप्ता ने अपनी बायोग्राफी ‘सच कहूं तो’ में अपनी लाइफ के बेहद मुश्किलभरे वक्त के बारे में खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि जब लोगों को उनकी प्रेग्नेंसी का पता चला, तो हर कोई उन्हें फौरन शादी करने की नसीहत देने लगा. उस दौर में समाज और दुनिया का प्रेशर उन पर इतना ज्यादा था कि लोग डराने लगे थे. सबका यही कहना था कि बिना शादी किए बच्चे को जन्म देना उनके करियर को पूरी तरह खत्म कर देगा और उनकी बदनामी होगी. समाज के इस भारी दबाव के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश करने का एक बड़ा और साहसी फैसला लिया.
नीना ने अपनी किताब में एक और चौंकाने वाली बात बताई है. उन्होंने लिखा कि एक बार उन्हें किसी समलैंगिक बिजनेसमैन से सिर्फ दिखावे की शादी करने की सलाह मिली थी. इस अजीब सुझाव का मकसद केवल समाज के सामने एक आम, शादीशुदा जोड़े का नाटक करना था ताकि लोग तरह-तरह के सवाल पूछना बंद कर दें. हालांकि, नीना को ये आइडिया बिल्कुल भी रास नहीं आया. उनका साफ मानना था कि सिर्फ समाज के डर से या लोगों के मुंह बंद करने के लिए किसी के साथ सात फेरे लेना खुद के साथ धोखा करने जैसा होगा. इसलिए उन्होंने समाज के इस झूठे रास्ते को चुनने के बजाय अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया.
मुश्किल वक्त में अक्सर लोग घबराकर गलत कदम उठा लेते हैं. जिसका मलाल उन्हें हमेशा रहता है. उस दौर में नीना गुप्ता पर भी समाज और करीबियों का भारी मानसिक दबाव था. उन्हें बार-बार डराया जा रहा था कि बिना शादी के मां बनने से उनका करियर और इमेज पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी. हर तरफ से घिरने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. नीना गुप्ता ने दुनिया की परवाह किए बिना खुद को एक ऐसे खोखले और बेजान रिश्ते में बांधने से साफ मना कर दिया, जिसमें न तो कोई सच्चाई थी और न ही कोई सच्चा लगाव. उन्होंने समाज के डर से समझौता करने के बजाय अकेले आगे बढ़ना चुना.
समाज की परवाह न करते हुए नीना ने अकेले ही अपनी बेटी मसाबा को पालने का फैसला किया. एक सिंगल मदर के तौर पर उनका सफर आसान नहीं था. उनके सामने एक तरफ करियर बनाए रखने की चुनौती थी, तो दूसरी तरफ बेटी के बेहतर भविष्य की जिम्मेदारी. उन्होंने इन दोनों मोर्चों पर हिम्मत से काम लिया और बड़ी खूबी से सब संभाला. आज मसाबा फैशन की दुनिया का एक जाना-माना नाम हैं और देश की बेहद सफल बिजनेसवुमन बन चुकी हैं. उनकी ये कामयाबी साफ बताती है कि एक मां का संघर्ष और उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती. मां की परवरिश ही बच्चे को असल मायने में कामयाब बनाती है.
समय बदलने के साथ समाज की पुरानी सोच में भी बड़ा बदलाव आया है. जिस फैसले के लिए कभी नीना गुप्ता को लोगों के ताने सुनने पड़े थे, आज उसी फैसले को लोग उनके साहस और आत्मसम्मान की मिसाल मानते हैं. नीना ने कई बार इंटरव्यू में अपने उन मुश्किल दिनों के कड़वे एक्सपीरियंस को खुलकर दुनिया के सामने रखा है. उनकी असल जिंदगी की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के बड़े और अहम फैसले दूसरों के दबाव या मर्जी से नहीं, बल्कि खुद की मर्जी से लेने चाहिए. आज का समाज उनकी इस हिम्मत को सलाम करता है.
67 साल की उम्र में भी नीना फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा रही हैं. वे सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक बेहद हिम्मती महिला भी हैं. उन्होंने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि सिचुएशन चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हों, अगर इंसान को खुद पर विश्वास हो तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है. अपनी बेटी को अकेले बड़ा करने का उनका पुराना फैसला उस दौर में भले ही काफी चर्चा और विवादों में रहा हो, लेकिन आज वही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है. उनके इस सफर से साफ है कि हिम्मत से लिया गया कोई भी फैसला कभी गलत नहीं होता.