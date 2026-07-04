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67 साल की वो एक्ट्रेस... जो बिना शादी के ही हुईं प्रेग्नेंट, बदनामी के डर से उठाने वाली थीं ये कदम; जो तबाह कर देता उनकी जिंदगी

Neena Gupta Birthday Special: हिंदी सिनेमा की एक मशहूर एक्ट्रेस, जिसने समाज के बंधनों और आलोचनाओं की परवाह न करते हुए, बिना शादी के मां बनने का बड़ा फैसला लिया. मुश्किल हालातों में भी उन्होंने कैसे अपनी बेटी को अकेले पाला और आज वो लाखों महिलाओं के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन बन चुकी हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 04, 2026, 07:10 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:21 AM IST
67 साल की वो एक्ट्रेस... जो बिना शादी के ही हुईं प्रेग्नेंट, बदनामी के डर से उठाने वाली थीं ये कदम; जो तबाह कर देता उनकी जिंदगी
Image Credit: Neena Gupta Birthday SpecialSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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