सनी देओल की नई फिल्म पर बड़ा अपडेट, मेकर्स ने 'लखन' के लिए ढूंढा नया टाइटल, अब इस नाम से होगी रिलीज

Sunny Deol Film: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और निखिल नागेश भट्ट की अपकमिंग फिल्म को लेकर ऑडियंस बेहद एक्साइटेड है. हाल ही में ऐसी खबर सामने आई थी कि इस फिल्म का टेम्परेरी नाम 'लखन' रखा गया है, लेकिन अब खबर आ रही है कि मेकर्स ने 'लखन' का नाम बदलने का पूरा प्लान बना लिया है.
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Sunny Deol Nikhil Nagesh Bhatt Film Name: 'बॉर्डर 2' की सफलता के बाद सनी देओल के पास कई फिल्में पाइपलाइन में हैं, जिनसे वह बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करने को पूरी तरह तैयार हैं. सनी देओल की अपकमिंग फिल्मों में से एक फिल्म निखिल नागेश भट्ट के साथ भी है. सनी देओल और निखिल भट्ट की इस फिल्म को 'लखन' टाइटल मिला था, जिसे सुनते ही फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ गई थी. 'किल' जैसी धमाकेदार फिल्म देने के बाद लोग जानने के लिए बेताब हैं कि आखिर निखिल नागेश भट्ट आगे क्या बड़ा करने वाले हैं. इसी एक्साइटमेंट के बीच सनी देओल और निखिल भट्ट की फिल्म पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसे जानने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगी.
हाल ही में खबर सामने आई थी कि सनी देओल और निखिल नागेश भट्ट की फिल्म का टेम्परेरी नाम 'लखन' रखा गया है. निखिल भट्ट के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है. अब इस प्रोजेक्ट के टाइटल को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. खबरों की मानें तो मेकर्स इस फिल्म का नाम 'लखन' से बदलकर कुछ और रखने की तैयारी कर रहे हैं.
इस फिल्म को लेकर हाल ही में पिंकविला की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया कि सनी देओल की अपकमिंग फिल्म के मेकर्स ने 'लखन' से हटकर एक नया टाइटल फाइनल करने का फैसला किया है. टीम सही टाइटल मिलने का इंतजार कर रही थी और आखिरकार उन्हें वह मिल गया. 'लखन' और 'परशुराम' दोनों ही अपने-आप में काफी दमदार हैं, लेकिन मेकर्स ने मिलकर 'परशुराम' के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है.
कहा जा रहा है कि यह नया टाइटल फिल्म के अंदाज, उसके बड़े पैमाने और सनी देओल जिस जबरदस्त किरदार को निभाने वाले हैं, उसे ज्यादा बेहतर तरीके से दर्शाता है. जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर से शुरू होगी और मेकर्स जल्द ही सनी देओल और निखिल भट्ट के इस बड़े कोलैबोरेशन के बारे में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने वाले हैं. फिल्म की कास्ट और शूटिंग शेड्यूल समेत बाकी डिटेल्स भी जल्द ही अनाउंस किए जाने की उम्मीद है.
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