Advertisement
trendingNow13056242
Hindi Newsबॉलीवुडगरीबी से ग्लैमर तक…750 रुपए से शुरू हुआ सफर, फिर इस बड़े डायरेक्टर ने लिया खोद, बनाई हॉलीवुड तक पहचान! 68 साल पहले फिल्म ने जीता था ऑस्कर

गरीबी से ग्लैमर तक…750 रुपए से शुरू हुआ सफर, फिर इस बड़े डायरेक्टर ने लिया खोद, बनाई हॉलीवुड तक पहचान! 68 साल पहले फिल्म ने जीता था ऑस्कर

मुंबई की झुग्गियों से निकलकर हिंदी सिनेमा से हॉलीवुड तक का सफर तय करना आसान नहीं, लेकिन एक बच्चे ने यह कर दिखाया. हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की क्लासिक फिल्म 'मदर इंडिया' में छोटे 'बिरजू' का यादगार किरदार निभाने वाले एक ऐसे एक्टर की, जिसकी जिंदगी इस फिल्म के बाद पूरी तरह से बदल गई थी. 

 

 

Edited By:  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 28, 2025, 12:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गरीबी से ग्लैमर तक…750 रुपए से शुरू हुआ सफर, फिर इस बड़े डायरेक्टर ने लिया खोद, बनाई हॉलीवुड तक पहचान! 68 साल पहले फिल्म ने जीता था ऑस्कर

महबूब खान की मशहूर फिल्म 'मदर इंडिया' ने इस बाल कलाकार को रातों रात स्टार बना दिया था. बाद में वह इंटरनेशनल स्टेज पर काफी पॉपुलर हुए और कई बड़ी फिल्मों में काम किया. आज 28 दिसंबर को दिवंगत एक्टर साजिद खान की जयंती है. बॉलीवुड की क्लासिक फिल्म 'मदर इंडिया' में छोटे बिरजू का किरदार निभाने वाले एक्टर साजिद खान निर्देशक महबूब खान के दत्तक पुत्र थे. साजिद का सफर झुग्गी-झोपड़ियों से महल तक का रहा. गरीबी में जन्मे साजिद को महबूब खान ने गोद लिया था और उन्हें स्टार बनाया.

नरगिस क बेटे का किया था किरदार
साजिद खान का जन्म 28 दिसंबर 1951 को मुंबई की झुग्गियों में हुआ था. महबूब खान 'मदर इंडिया' फिल्म के लिए एक शरारती बच्चे की तलाश कर रहे थे, जो सुनील दत्त के किरदार बिरजू का बचपन निभा सके. उनकी नजर साजिद पर पड़ी. साजिद ने छोटे बिरजू का रोल इतनी सहजता से निभाया कि फिल्म ऑस्कर नामांकन तक पहुंच गई. फिल्म में बिरजू एक विद्रोही और मजबूत इरादों वाला लड़का है, जो अपनी मां (नरगिस) के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है.

 

Add Zee News as a Preferred Source

छोटे बिरजू के रोल में किया कमाल
छोटे बिरजू के सीन्स में साजिद की मासूमियत और शरारतें दर्शकों को बहुत पसंद आईं. खबरों के अनुसार बिरजू के रोल के लिए उन्हें उस समय 750 रुपए मिले थे. फिल्म की सफलता के बाद महबूब खान और उनकी पत्नी सरदार अख्तर ने साजिद को गोद ले लिया और उनका नाम साजिद खान रखा. महबूब खान ने उन्हें अपने बेटे की तरह पाला. साल 1962 में आई महबूब खान की आखिरी फिल्म 'सन ऑफ इंडिया' में साजिद ने मुख्य भूमिका निभाई. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई, लेकिन साजिद की एक्टिंग की तारीफ हुई.

अमेरिका में हुए पॉपुलर
इसके बाद साजिद अमेरिका चले गए और वहां इंटरनेशनल स्टेज पर पॉपुलैरिटी पाई. साल 1966 की हॉलीवुड फिल्म 'माया' में जे नॉर्थ के साथ सह-कलाकार बने. फिल्म हिट हुई और इसी नाम की टीवी सीरीज भी बनी, जिसमें 18 एपिसोड थे. साजिद अमेरिका में टीन आइडल बन गए. फिलीपींस में भी वे बहुत लोकप्रिय हुए और वहां 'माई फनी गर्ल', 'द सिंगिंग फिलीपीना' जैसी फिल्में की. भारत में वे 'हीट एंड डस्ट' जैसी फिल्म में नजर आए.

इस बीमारी के कारण हो गया निधन
साजिद की निजी जिंदगी भी दिलचस्प रही. उन्होंने दो शादियां कीं. पहली शादी से उनका बेटा समीर है. बाद में वह केरल आकर बस गए, जहां उन्होंने दूसरी शादी की. फिल्मों से दूर रहकर वह परोपकार या सोशल वर्क में लगे रहे. लंबे समय तक कैंसर से जूझने के बाद 22 दिसंबर 2023 को 71 साल की उम्र में केरल के अलप्पुझा जिले में उनका निधन हो गया. 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

actor sajid khanfilm nargis

Trending news

क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
Shashi Tharoor
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
man ki baat 2025
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
Bangladesh news
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार
digvijaya singh
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार
केरल में बर्ड फ्लू के बाद तमिलनाडु में अलर्ट, सरकार ने बढ़ाई बॉर्डर पर निगरानी
Tamil Nadu news
केरल में बर्ड फ्लू के बाद तमिलनाडु में अलर्ट, सरकार ने बढ़ाई बॉर्डर पर निगरानी
BMC चुनाव की लड़ाई हुई दिलचस्प, सपा ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी की जारी
BMC Elections 2026
BMC चुनाव की लड़ाई हुई दिलचस्प, सपा ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी की जारी
मैं भारतीय हूं, क्या सबूत दूं... एंजेल चकमा की मौत ने पूछा सवाल- क्या अपनों को ही...
Anjel Chakma Murder Case
मैं भारतीय हूं, क्या सबूत दूं... एंजेल चकमा की मौत ने पूछा सवाल- क्या अपनों को ही...
हाथ बंधे, चेहरे पर मास्क, जेल से भरा नामांकन... कौन है गैंगस्टर बंदू आंडेकर
bandhu andekar
हाथ बंधे, चेहरे पर मास्क, जेल से भरा नामांकन... कौन है गैंगस्टर बंदू आंडेकर
700 CCTV, डॉग स्क्वॉड; कंट्रोल रूम… नए साल पर वैष्णो देवी यात्रा की बढ़ाई गई सुरक्षा
Vaishno Devi
700 CCTV, डॉग स्क्वॉड; कंट्रोल रूम… नए साल पर वैष्णो देवी यात्रा की बढ़ाई गई सुरक्षा
बेटे की चाह में बेटी का खौफनाक कत्ल: मां ने गला घोंटकर उतारा मौत के घाट
Mumbai News
बेटे की चाह में बेटी का खौफनाक कत्ल: मां ने गला घोंटकर उतारा मौत के घाट