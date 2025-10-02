एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य के आरोपों से तिलमिलाए सिंगर कुमार सानू, भेजा कानूनी नोटिस

Kumar Sanu Sends Notice to Ex Wife Rita: कुमार सानू (Kumar Sanu) ने एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य ने को लीगल नोटिस भेजा है. ये नोटिस सिंगर कुमार सानू ने वकील सना रईस खान के जरिए रीता को उनके हाल ही में लगाए आरोपों को लेकर भेजा है. जिसमें रीता ने दावा किया था कि उन्हें प्रेग्नेंसी के दौरान परिवार ने खाना नहीं दिया था.

कुमार सानू ने आरोपों को बताया झूठा

इस नोटिस को लेकर कुमार सानू की वकील ने अपने बयाने में कहा- 'बीते 40 साल से कुमार सानू अपने शानदार म्यूजिक से मिलियन लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं. जिसकी वजह से उन्हें दुनियाभर से प्यार मिल रहा है. कुछ झूठ थोड़ी देर के लिए शोर और तकलीफ दे सकते हैं. लेकिन, वो एक कलाकार की विरासत को मिटा नहीं सकते. जिसने कई पीढ़ियों को जीवन भर संगीत और बेहतरीन यादें दी हैं.'

सम्मान को चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं

हम ये कोशिश करेंगे कि उन्हें बदलाव करने की जो कोशिशें की जा रही हैं उसे कानूनी तौर पर पूरी तरह से रोक पाएं. किसी को भी किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने या फिर उसके परिवार के सम्मान को चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है.

रीता के आरोप

दरअसल, सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में रीता भट्टाचार्य ने कहा था कि 'इस शख्स ने मेरे बच्चों को बहुत टॉर्चर किया है. दूधवाले ने कहा था कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है. फिर भी वो मुझे आकर दूध देता था. मैंने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखें हैं. इसके साथ ही कहा कि तलाक के बाद कुमार ने उन्हें सिर्फ 100 रुपये दिए थे. जिसके बाद उन्होंने अपने गहने बेचें.' आपको बता दें, कुमार सानू ने साल 1980 में शादी की थी. इसके बाद दोनों 1994 में अलग हो गए थे. उस वक्त, कुमार का नाम कुनिका सदानंद के साथ जुड़ा. हालांकि कुछ वक्त बाद सलोनी भट्टाचार्य से शादी साल 2001 में की. जिससे उनकी दो बेटियां हैं.