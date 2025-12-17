Advertisement
trendingNow13044555
Hindi Newsबॉलीवुडसिंगर कुमार सानू का बड़ा फैसला, एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य के खिलाफ दायर किया मानहानि केस, मांगे 30 लाख

सिंगर कुमार सानू का बड़ा फैसला, एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य के खिलाफ दायर किया मानहानि केस, मांगे 30 लाख

Kumar Sanu ने एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. इसके साथ ही 30 लाख मुआवजे की मांग भी की है. जानिए क्या है पूरा मामला?

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 17, 2025, 07:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कुमार सानू और एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य
कुमार सानू और एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य

Kumar Sanu Files Defamation Case: फेमस प्लेबैक सिंगर कुमार सानू (Kumar Sanu) से जुड़ी बड़ी खबर है.रिपोर्ट्स की मानें तो सिंगर ने एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.इस मानहानि के केस में कुमार सानू ने इमेज को नुकसान पहुंचाने और उन इंटरव्यूज को हटाने की मांग की. साथ ही 30 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर मांगा है.ये वो वीडियो इंटरव्यूज हैं जिसमें रीता ने कथित तौर पर उनके बारे में अपमानजनक बयान दिए थे. इस मामले की सुनवाई 17 दिसंबर को हुई.

2001 में हुआ था तलाक

कुमार सानू और रीता भट्टाचार्य का तलाक साल 2001 में हुआ था. इन दोनों का बेटा कुमार जान सानू है. जिसने 'बिग बॉस 14' में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लिया था. कुमार सानू ने ये पिटीशन वकील सनी रईस खान के जरिए दाखिल की.

Add Zee News as a Preferred Source

इंटरव्यू में लगाए थे कई आरोप

दरअसल, कुछ वक्त पहले कुमार सानू की एक्स वाइफ रीता ने कई एंटरटेनमेंट पोर्टल पर इंटरव्यू दिए थे. जिसमें प्रेग्नेंसी के दौरान खाना ना देना और मेडिकल केयर ना देने वाली बातें कही थीं. इसके साथ ही इन्हीं इंटरव्यूज में रीता ने कुमार सानू पर मल्टीपल अफेयर होने और परिवार को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया था.

2 मिनट 31 सेकेंड का वो गाना, जो आते ही बना सबका फेवरेट, पर नेहा कक्कड़ का अश्लील डांस देख भड़के लोग, बोले- ये घटिया बेशर्म और...

कुमार सानू ने लिया एक्शन

ये इंटरव्यू इस साल खूब वायरल हुआ था. जिसके बाद सना रईस खान ने कहा कि कुमार सानू के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां 9 फरवरी, 2001 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में हुई उनकी तलाक की कार्यवाही के दौरान सहमित से रखी गई शर्तों का उल्लंघन करती हैं. दोनों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि भविष्य में दोनों एक दूसरे पर किसी भी तरह का आरोप नहीं लगाएंगे. इस याचिका में तर्क दिया गया है कि रीता भट्टाचार्य के बयानों से प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है और मानसिक तकलीफ भी हुई है. कुमार सानू ने 27 सितंबर को एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य को कानूनी नोटिस भेजा था. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Kumar Sanu

Trending news

लोकसभा में G RAM G बिल पेश, महुआ बोलीं- राम का नाम लाकर बना रहे सांप्रदायिक
Parliament Winter Session 2025
लोकसभा में G RAM G बिल पेश, महुआ बोलीं- राम का नाम लाकर बना रहे सांप्रदायिक
कोहरे से ढकेंगे 13 शहर, 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; सर दर्दी बढ़ाएगी सर्दी?
Weather
कोहरे से ढकेंगे 13 शहर, 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; सर दर्दी बढ़ाएगी सर्दी?
संसद में चुपके से ई-सिगरेट का कश लगा रहे थे TMC के ये सांसद? BJP ने जारी किया वीडियो
E-cigarette
संसद में चुपके से ई-सिगरेट का कश लगा रहे थे TMC के ये सांसद? BJP ने जारी किया वीडियो
असली चेहरा दिखा रहे नीतीश कुमार, नकाब विवाद पर बोले उमर, कहा- महबूबा भी कर चुकीं ऐसा
nitish kumar
असली चेहरा दिखा रहे नीतीश कुमार, नकाब विवाद पर बोले उमर, कहा- महबूबा भी कर चुकीं ऐसा
'प्रदूषण सालाना फीचर बन गया है, सारे कदम फेल', दिल्ली पॉल्यूशन पर 'सुप्रीम' फटकार
Supreme Court
'प्रदूषण सालाना फीचर बन गया है, सारे कदम फेल', दिल्ली पॉल्यूशन पर 'सुप्रीम' फटकार
गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'
Kalyan Banerjee
गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
Himanta Biswa Sarma
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
PM Modi
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
Supreme Court
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
Delivery boy news
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?