सिंगर कुमार सानू का बड़ा फैसला, एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य के खिलाफ दायर किया मानहानि केस, मांगे 30 लाख

Kumar Sanu Files Defamation Case: फेमस प्लेबैक सिंगर कुमार सानू (Kumar Sanu) से जुड़ी बड़ी खबर है.रिपोर्ट्स की मानें तो सिंगर ने एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.इस मानहानि के केस में कुमार सानू ने इमेज को नुकसान पहुंचाने और उन इंटरव्यूज को हटाने की मांग की. साथ ही 30 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर मांगा है.ये वो वीडियो इंटरव्यूज हैं जिसमें रीता ने कथित तौर पर उनके बारे में अपमानजनक बयान दिए थे. इस मामले की सुनवाई 17 दिसंबर को हुई.

2001 में हुआ था तलाक

कुमार सानू और रीता भट्टाचार्य का तलाक साल 2001 में हुआ था. इन दोनों का बेटा कुमार जान सानू है. जिसने 'बिग बॉस 14' में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लिया था. कुमार सानू ने ये पिटीशन वकील सनी रईस खान के जरिए दाखिल की.

इंटरव्यू में लगाए थे कई आरोप

दरअसल, कुछ वक्त पहले कुमार सानू की एक्स वाइफ रीता ने कई एंटरटेनमेंट पोर्टल पर इंटरव्यू दिए थे. जिसमें प्रेग्नेंसी के दौरान खाना ना देना और मेडिकल केयर ना देने वाली बातें कही थीं. इसके साथ ही इन्हीं इंटरव्यूज में रीता ने कुमार सानू पर मल्टीपल अफेयर होने और परिवार को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया था.

कुमार सानू ने लिया एक्शन

ये इंटरव्यू इस साल खूब वायरल हुआ था. जिसके बाद सना रईस खान ने कहा कि कुमार सानू के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां 9 फरवरी, 2001 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में हुई उनकी तलाक की कार्यवाही के दौरान सहमित से रखी गई शर्तों का उल्लंघन करती हैं. दोनों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि भविष्य में दोनों एक दूसरे पर किसी भी तरह का आरोप नहीं लगाएंगे. इस याचिका में तर्क दिया गया है कि रीता भट्टाचार्य के बयानों से प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है और मानसिक तकलीफ भी हुई है. कुमार सानू ने 27 सितंबर को एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य को कानूनी नोटिस भेजा था.