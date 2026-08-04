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68 साल बाद भी लोगों का ऑल-टाइम फेवरेट है किशोर कुमार का ये मजेदार गाना... मधुबाला की चुलबुली अदाओं का हर कोई हो गया था दीवाना

Kishore Kumar Evergreen Song: किशोर कुमार के हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कलाकार हैं, जिन्होंने अपनी आवाज, कॉमेडी और बेमिसाल अदाकारी से हर किसी को अपना दीवाना बनाया. उनके गाए गाने आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं. एक बेहद खास और मजेदार गाने के सफर की ये दिलचस्प कहानी आपको उस दौर के सुनहरे दिनों में ले जाएगी.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 04, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:26 PM IST
68 साल बाद भी लोगों का ऑल-टाइम फेवरेट है किशोर कुमार का ये मजेदार गाना... मधुबाला की चुलबुली अदाओं का हर कोई हो गया था दीवाना
Image Credit: Kishore Kumar Madhubala Iconic Evergreen Song

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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