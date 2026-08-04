/68 साल बाद भी लोगों का ऑल-टाइम फेवरेट है किशोर कुमार का ये मजेदार गाना... मधुबाला की चुलबुली अदाओं का हर कोई हो गया था दीवाना

हिंदी सिनेमा में बहुत कम ऐसे कलाकार हुए हैं, जिन्होंने एक्टिंग, सिंगिंग, म्यूजिक और कॉमेडी जैसी हर कला में अपनी एक खास छाप छोड़ी. उनकी आवाज का अंदाज ऐसा था, जिसमें मस्ती, एनर्जी और एक अलग ही मासूमियत झलकती थी. उनकी यही खूबी उनके फैंस के दिलों को तुरंत छू लेती थी. यही वजह है कि कई पीढ़ियां उनके गानों को सुनते हुए बड़ी हुई हैं. हम यहां किसी और की नहीं, बल्कि किशोर कुमार की बात कर रहे हैं, जिनके गाने आज भी डिजिटल प्लेफॉर्म पर खूब ट्रेंड करते हैं और खूब सुने जाते हैं, जो आज की पीढ़ी के प्लेलिस्ट का भी हिस्सा हैं.
बतौर सिंगर अपने करियर की शुरुआत करने वाले किशोर कुमार ने एक्टिंग की दुनिया में भी खूब नाम कमाया. फिल्मों में उनका मजाकिया अंदाज और अलग एक्टिंग तरीका लोगों का दिल जीत लेता था. उनका नाम सुनते ही फैंस के चेहरे पर हंसी आ जाती थी. उनके कई गाने सालों बाद भी उतने ही नए लगते हैं, जितने रिलीज के वक्त थे. यही वजह है कि जब भी कभी भारतीय संगीत के बड़े दिग्गजों की बात होती है, तो किशोर कुमार का नाम सबसे पहले लिया जाता है. इन्हीं सब खूबियों के बीच 1958 में आई उनकी फिल्म का बेहद मशहूर गाना था 'मैं सितारों का तराना'.
इस प्यारे और मजेदार रोमांटिक गाने को किशोर कुमार और मधुबाला पर फिल्माया गया था, जिनकी जोड़ी उस दौर में खूब पसंद की जाती थी. इस गाने को किशोर कुमार ने सुरों की मल्लिका कहे जाने वालीं आशा भोसले के साथ गाया था. इस खूबसूरत गाने की म्यूजिक लीजेंडरी कंपोजर एस डी बर्मन साहब ने तैयार की थी, जबकि इसके बोल मजरूह सुल्तानपुरी के कलम से निकले थे. दोनों सिंगर्स की शानदार आवाज और आपस की खट्टी-मीठी तकरार इस गाने को बेहद खास बनाती है. बेहतरीन म्यूजिक और मजेदार अंदाज वाला ये गाना आज भी खूब सुना जाता है.
खास बात ये है कि आज भी ये गाना पुराने गानों को पसंद करने वालों के दिलों पर राज करता है और बहुत पसंद किया जाता है, जिसका अंदाज यूट्यूब पर इस गाने के वीडियो पर आए 1.7 मिलियन व्यूज से लगाया जा सकता है. गाने में किशोर और मधुबाला की जोड़ी और हल्का-फुल्का मजाक लोगों को खूब पसंद आता है. सबसे खास बात ये है कि इसमें प्यार के साथ-साथ हंसी का तड़का भी है, जो उस जमाने की फिल्मों में कम ही देखने को मिलता था. किशोर की चुलबुली एक्टिंग और मधुबाला की खूबसूरती ने इस गाने में जान फूंक दी थी, जो आज भी यादगार माना जाता है.
समय बीतने के साथ इस गाना का जादू कम होने के बजाय और गहराता चला गया. आज इंटरनेट और वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर इसके ढेरों वर्जन्स मौजूद हैं, जिन्हें करोड़ों लोगों ने देखा और सुना है. ये बात साबित करती है कि करीब सात दशक बीत जाने के बाद भी लोग इसके दीवाने हैं. आज भी जब एफएम, पुराने गानों की प्लेलिस्ट या सोशल मीडिया रील्स चलती हैं, तो ये गाना अचानक कानों में रस घोल देता है. संगीत की यही तो खूबसूरती है कि बेहतरीन रचनाएं कभी पुरानी नहीं होतीं. पीढ़ियां बदल गईं, गाने सुनने के तरीके बदल गए, लेकिन इस क्लासिक गाने की पॉपुलैरिटी वैसी ही है.
दादा-दादी के जमाने का ये गाना आज की युवा पीढ़ी के दिलों को भी उतनी ही शिद्दत से छूता है. ‘चलती का नाम गाड़ी’ फिल्म 1958 की एक बहुत बड़ी हिट कॉमेडी-रोमांटिक फिल्म थी, जिसका डायरेक्शन सत्येन बोस ने किया था. फिल्म में किशोर कुमार, अनूप कुमार और मधुबाला लीड रोल में थे. ये फिल्म अपने दौर की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का बजट करीब 10 से 12 लाख रुपये था, लेकिन इसने लागत से कई गुना ज्यादा कमाई की थी. अपनी मजेदार कहानी और गानों के दम पर ये आज भी सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है.