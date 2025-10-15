Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुड

नहीं रहे ‘महाभारत’ के कर्ण... 68 की उम्र में ली आखिरी सांस, ‘चंद्रकांता’ से मिली थी सबसे ज्यादा पहचान

68 साल की उम्र में बॉलीवुड और टेलीविजन एक्टर पंकज धीर का निधन हो गया है.इस खबर से टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. हर कोई इस खबर को सुनकर सुन्न है. हर किसी का इस खबर पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 15, 2025, 02:18 PM IST
पंकज धीर
पंकज धीर

Pankaj Dheer Died: 68 साल की उम्र में बॉलीवुड और टेलीविजन एक्टर पंकज धीर का निधन हो गया है. इनके मौत की खबर की पुष्टि करीबी दोस्त अमित बहल ने की. इनका निधन बुधवार को सुबह 11:30 बजे हुआ.रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लंबे वक्त से कैंसर से जूझ रहे थे. लेकिन, कुछ महीने पहले उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई जिसके बाद सर्जरी भी करवानी पड़ी थी.

कैंसर से थे पीड़ित

सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज में एक्टर की मौत की जानकारी दी. सिंटा ने लिखा- 'भारी दिल से आप सभी को ये बताते हुए दुख हो रहा है कि सिंटा के पूर्व जनरल सेक्रेटरी पंकज धीर का निधन हो गया है. इनका अंतिम संस्कार पवन हंस विले पार्ले में शाम को 4:30 बजे होगा.'

तकलीफ में अमित बहल

पंकज धीर के करीबी दोस्त अमित बहल ने अपने दोस्त की मौत के बारे में लिखा- पंकज धीर मेरे बहुत पुराने दोस्त थे. उन्होंने लंबे वक्त तक कैंसर से जंग लड़ी. लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे. इंडस्ट्री ने एक बेहतरीन कलाकार और इंसान को खो दिया है.

 

‘चंद्रकांता’ के शिवदत्त से ‘महाभारत’ के कर्ण तक... 40 साल तक पंकज धीर का इंडस्ट्री पर रहा दबदबा, हर किरदार को बनाया ‘अमर’

40 साल तक रहा दबदबा

पंकज धीर ने हर किरदार को इस तरह निभाया कि दर्शकों के दिलों में वो हमेशा के लिए बस गए. अपने करीब 40 साल के करियर में पंकज धीर ने 100 से ज्यादा फिल्मों और टीवी शोज में काम किया. टीवी शो में उन्होंने ‘महाभारत’ में ‘कर्ण’, ‘चंद्रकांता’ में ‘राजा शिवदत्त’ और ‘देवों के देव महादेव’ जैसे शोज में यादगार किरदार निभाए. उनके हर किरदार में एक खास दमखम और गरिमा दिखाई देती थी. वहीं, उनकी फिल्मों में 'सदक', 'सनम बेवफा', 'सोल्जर','बादशाह', 'अंदाज', 'जमीन' और 'टार्जन: द वंडर कार' शामिल हैं. परिवार की बात करें तो इनके बेटे निकितन धीर मशहूर एक्टर है. ये टीवी और फिल्मों में काम करते हैं.

pankaj dheer

