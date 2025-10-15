बेटा है खलनायक तो बहू TV की संस्कारी लाडो... पत्नी का बॉलीवुड से कनेक्शन, ऐसा है 'कर्ण' पंकज धीर का परिवार

Pankaj Dheer Family Background: टीवी एक्टर पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन हो गया. पंकज धीर महाभारत में कर्ण किरदार के लिए जाने गए हैं. पंकज धीर कई फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं लेकिन उन्हें पहचान टीवी से मिली. क्या आप जानते हैं पंकज धीर के बेटे निकितिन धीर पर्दे पर रावण का किरदार निभा चुके हैं. आइए जानते हैं पंकज धीर के परिवार के बारे में.

निकितिन धीर

निकितिन धीर भी अपने पिता की तरह एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता है. पंकज धीर के कर्ण को किरदार को काफी पसंद किया गया था. क्या आप जानते हैं बेटे निकितिन धीर ने भी पर्दे पर रावण का किरदार निभाया है. साल 2024 टीवी सीरियल श्रीमद् रामायण में निकितिन धीर ने रावण का किरदार निभाया था. दर्शकों ने उनके किरदार को काफी पसंद किया है.

निकितिन धीर की पत्नी कृतिका सेंगर

पंकज धीर की बहू टीवी जगत की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. वह कई हिट सीरियल में काम कर चुकी है. बहुत ही कम लोगों को पता है कि निकितिन और कृतिका की लव स्टोरी की शुरुआत पिता पंकज धीर के जरिए हुई थी. साल 2014 में निकितिन पिता पंकजधीर के निर्देशन वाली फिल्म में काम कर रहे थे उस दौरान कृतिका ऑडिशन देने आई थी. पंकज ना केवल कृतिका को फिल्म में लीड रोल दिया. उन्हें कृतिका काफी पसंद थी उन्हें वह अपने बेटे के लिए पसंद आईथी.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद वह कृतिका के माता-पिता से मिले. इस दौरान पहली बार निकितिन और कृतिका सेंगर मिले. फिर दोनों के बीच की बॉन्डिंग बढ़ी और दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे. शादी करने से पहले दोनों ने डेट किया. साल 2014 में कपल ने शादी कर ली.

अनीता धीर

पंकज धीर की पत्नी अनीता धीर इंडस्ट्री की जानी मानी कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं. अनीता और पंकज धीर की शादी 19 अक्तूबर 1976 को हुई थी. उन्होंने कई फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है. इक्के पे इक्का (1994) और बॉक्सर (1984) जैसी फिल्म के लिए वह काम कर चुकी हैं.

इसे भी पढ़ें: नहीं रहे ‘महाभारत’ के कर्ण... 68 की उम्र में ली आखिरी सांस, ‘चंद्रकांता’ से मिली थी सबसे ज्यादा पहचान