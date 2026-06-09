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बंटवारा 1947 से पहले 6 बार पाकिस्तान से भिड़ चुके हैं सनी देओल, जब-जब गूंजा ‘ढाई किलो के हाथ’ तब-तब थर्रा गया बॉक्स ऑफिस

Sunny Deol Films: सनी देओल और प्रीति जिंटा की मच अवेटेड फिल्म 'बंटवारा 1947' की पहली झलक आज सामने आ गई है. इसमें एक्टर अपने परिवार के लिए लड़ते नजर आएंगे. हालांकि, ये पहली बार नहीं है. इससे पहले भी सनी देओल Border, Gadar और Gadar 2 जैसी फिल्मों में भी पाकिस्तान बैकड्रॉप पर नजर आ चुके हैं.

Written BySwati Singh
Published: Jun 09, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:35 PM IST
बंटवारा 1947 से पहले 6 बार पाकिस्तान से भिड़ चुके हैं सनी देओल, जब-जब गूंजा ‘ढाई किलो के हाथ’ तब-तब थर्रा गया बॉक्स ऑफिस

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