/बंटवारा 1947 से पहले 6 बार पाकिस्तान से भिड़ चुके हैं सनी देओल, जब-जब गूंजा ‘ढाई किलो के हाथ’ तब-तब थर्रा गया बॉक्स ऑफिस

सनी देओल की आगामी फिल्म 'बंटवारा 1947' का पहला मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है. बता दें कि ये फिल्म पहले 'लाहौर 1947' के नाम से चर्चा में थी, लेकिन अब मेकर्स ने इसके नाम और पहचान दोनों को बदलकर नए अंदाज में इसे पेश किया है. मोशन पोस्टर सामने आते ही फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है. यह फिल्म 1947 के विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है.ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि इस फिल्म में भी सनी देओल पाकिस्तान पर कहर बनकर लौटेगें.
सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947' के मोशन पोस्टर की शुरुआत जलते हुए कागज के विजुअल से होती है, जिसके जरिए उस समय की तबाही और बिखराव का संकेत दिया जाता है. इसके बाद स्क्रीन पर सनी देओल नजर आते हैं. वह अफरा-तफरी और हिंसा के बीच दौड़ते हुए दिखाई देते हैं. उनके पीछे प्रीति जिंटा और अन्य लोग भी दिखाई देते हैं. बैकग्राउंड में तनाव और संघर्ष से भरा माहौल है. पोस्टर को देखकर ये साफ हो गया है कि एक्टर दुश्मन देश के खिलाफ अपने परिवार के लिए भिड़ेंगे.
In times of hatred and fear, he chose courage.
Watch Batwara1947 in theatres from 14th August 2026.iamsunnydeol realpreityzinta AzmiShabana alifazal9 karandeol sargam.singh44 khhushihajare kanikkakapur
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Sunny Deol iamsunnydeol June 9, 2026
इसकी वजह है, सनी देओल की पिछली कुछ फिल्में. दरअसल, 'बंटवारा 1947' पहले सनी देओल लगभग 6 बाद बड़े पर्दे पर पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा चुके हैं. इतना ही नहीं, जब-जब पर्दे पर सनी देओल का ढाई किलो का हाथ गूंजा है, तब-तब बॉक्स ऑफिस पर भी भूचाल आया है. उनकी वो मूवीज हैं ये-
बॉर्डर (Border- 1997)
गदर (Gadar- 2001)
मां तुझे सलाम (Maa Tujhe Salaam- 2002)
द हीरो (The Hero- 2003)
गदर 2 (Gadar 2- 2023)
बॉर्डर 2 (Border 2- 2026)
बॉर्डर: अब सबसे पहले बात करते हैं, साल 1997 में आई फिल्म बॉर्डर की. सनी देओल (Sunny Deol), सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना और जैकी श्रॉफ स्टारर फिल्म ‘बॉर्डर’ (Border) ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. इस मल्टीस्टारर फिल्म की कमाई से 29 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर तहलका मच गया था. बॉक्स ऑफिस ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म बॉर्डर का बजट 10 करोड़ था. वहीं, इस फिल्म ने नेट कलेक्शन 39.45 करोड़ और वर्ल्डवाइड 65.57 करोड़ का बिजनेस किया था.
गदर: अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म गदर एक प्रेम कथा 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, लिलिट दुबे, उतकर्ष शर्मा जैसे कलाकार नजर आए थे. Sacnilk के मुताबिक, मात्र 18 करोड़ में बनी फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड 132.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
मां तुझे सलाम: इसके आलवा साल 2002 में आई सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान की फिल्म 'मां तुझे सलाम' ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म का बजट लगभग 13 करोड़ रुपये था. वहीं, बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 22.84 करोड़ रुपये का बिजनेस किया.
द हीरो: लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई: इस फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा और प्रियंका चोपड़ा नजर आए थे. Sacnilk के मुताबिक, 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई' का टोटल बजट लगभग 35 करोड़ से 53 करोड़ के बीच था. वहीं, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 40 करोड़ से 45.13 करोड़ के आसपास का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था.
गदर 2: सनी देओल की 'गदर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा मचा दिया था. 80 करोड़ के बजट में बनी फिल्म 'गदर 2' ने लागत से कई गुना ज्यादा कमाई की और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई. Sacnilk के मुताबिक, फिल्म गदर 2 ने टोटल 686.00 करोड़ का बिजनेस किया, जिसमें भारत में 620.50 करोड़ की कमाई हुई और वर्ल्डवाइड 65.50 करोड़ का कारोबार किया.
बॉर्डर 2: Sacnilk के मुताबिक, सनी देओल और वरुण धवन की फिल्म 'बॉर्डर 2' का बजट लगभग 275 करोड़ है, जिसमें 250 करोड़ फिल्म बनाने की लागत और 25 करोड़ प्रमोशन का खर्च शामिल है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 464 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है。इस फिल्म ने चंद दिनों के अंदर ही अपना नाम 2026 की हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल करवा लिया था. बॉर्डर 2 साल 1971 में हुए इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध पर बेस्ड है.
फिल्म की कहानी 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय की पृष्ठभूमि पर आधारित बताई जा रही है. यह उन आम लोगों की जिंदगी को दिखाती है जो इस विभाजन से प्रभावित हुए थे. कहानी में एक हिंदू परिवार को दिखाया गया है जो लाहौर से भारत आता है और उन्हें एक हवेली मिलती है जो पहले एक मुस्लिम परिवार की थी. लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब उन्हें पता चलता है कि उस हवेली में एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला अभी भी रह रही है. इसी स्थिति से इंसानी रिश्तों, भावनाओं और संघर्ष की एक गहरी कहानी पेश की जाएगी.
फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा, अली फजल और शबाना आजमी जैसे कलाकार नजर आएंगे. इसके अलावा करण देओल भी इस फिल्म का हिस्सा बताए जा रहे हैं. बता दें कि फिल्म 'बंटवारा 1947' का निर्देशन मशहूर फिल्मकार राजकुमार संतोषी कर रहे हैं और इसका निर्माण आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले हो रहा है. यह फिल्म सनी देओल और राजकुमार संतोषी की रीयूनियन है. इससे पहले दोनों ने 'घायल' और 'दामिनी' जैसी यादगार फिल्मों में साथ में काम किया था.
मालूम हो कि सनी देओल की देशभक्ति फिल्मों की पॉपुलैरिटी आज भी बनी हुई है. इसकी वजह ये है कि उन्हें एक ऐसे हीरो के तौर पर देखा जाता है, जो देश, परिवार और सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. उनकी फिल्मों में दमदार एक्शन, जोशीले डायलॉग और इमोशनल कहनियां होती हैं, जो सीधे आम लोग कनेक्ट करते हैं. खासकर बॉर्डर और गदर जैसी फिल्मों ने फैंस के दिलों पर एक अलग और गहरी छाप छोड़ी है. जिसकी वजह से उनकी देशभक्ति वाली छवि आज दशकों बाद भी कायम है.
वहीं, फिर ग़दर में सनी देओल का किरदार तारा सिंह सिर्फ एक फिल्मी रोल नहीं रहा, बल्कि देशभक्ति और दमदार हीरो की पहचान बन गया. 'गदर' में सनी देओल का यह किरदार दर्शकों को इतना पसंद आया कि आज भी लोग उसे याद करते हैं. तारा सिंह का 'ढाई किलो का हाथ' वाला अंदाज और पाकिस्तान जाकर अपने परिवार को वापस लाने की कहानी लोगों के दिलों में बस गई.