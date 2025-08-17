फिल्म इंडस्ट्री में पसरा मातम, जानी-मानी दिग्गज एक्ट्रेस ने दुनिया को कहा अलविदा, 25 से ज्यादा कीं फिल्में

Jyoti Chandekar Passed Away: हम यहां मराठी फिल्मों और टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस ज्योति चांडेकर की बात कर रहे हैं, जिनका 16 अगस्त को निधन हो गया. उनकी मौत की खबर मिलते ही पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री शोक में डूब गई. ज्योति चांडेकर को फेमस सीरियल 'थरला तर मग' में ‘पूर्णा आजी’ के किरदार से खास पहचान मिली थी. वे लंबे समय से मराठी सिनेमा और टीवी का अहम हिस्सा रही थीं और अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतती रही थीं.

ज्योति चांडेकर पिछले कुछ समय से उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रही थीं. उनका इलाज पुणे में चल रहा था. हालांकि, अभी तक उनके निधन की सही वजह सामने नहीं आई है. इलाज के बावजूद उन्होंने बीमारी के साथ लंबी जंग लड़ी, लेकिन आखिरकार 16 अगस्त को उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके जाने से परिवार और इंडस्ट्री दोनों ही गहरे सदमे में हैं. 'थरला तर मग' का टेलीकास्ट करने वाले चैनल स्टार प्रवाह ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

नहीं रहीं दिग्गज एक्ट्रेस ज्योति चांडेकर

उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'सबकी प्यारी पूर्णा आजी यानी दिग्गज एक्ट्रेस ज्योति चांडेकर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि'. इस मैसेज ने फैंस और दर्शकों को बेहद इमोशनल कर दिया. उनकी अदाकारी और पर्सनालिटी को हमेशा याद किया जाएगा. ज्योति चांडेकर की बेटी तेजस्विनी पंडित भी मराठी इंडस्ट्री में मशहूर नाम हैं. मां-बेटी ने साथ में फिल्म 'तिचा उमबारठा' में काम किया था, जिसका निर्देशन दीप्ति घोंसिकर ने किया था. इस फिल्म में ज्योति ने तेजस्विनी की सास का किरदार निभाया था.

कुछ दिनों खराब चल रही थीं तबीयत

मां-बेटी की इस जोड़ी की स्क्रीन पर जमकर तारीफ हुई थी और दोनों के अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा था. साल 2024 में टीवी शो 'थरला तर मग' की शूटिंग के दौरान भी ज्योति चांडेकर की तबीयत अचानक खराब हो गई थी. कम सोडियम लेवल की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें लगभग दो महीने का ब्रेक लेना पड़ा. उस दौरान पूरी टीम ने उनका साथ दिया और उनकी गैरमौजूदगी को दर्शकों तक महसूस नहीं होने दिया.

ज्योति चांडेकर का वर्कफ्रंट

एक इंटरव्यू में ज्योति ने उस एक्सपीरियंस को याद करते हुए कहा था, 'ऐसा लगा जैसे मैं मौत के मुंह से वापस लौटी हूं. दो महीने तक मैंने काम नहीं किया, फिर भी पूरी टीम ने मेरा इंतजार किया. सबने इतनी खूबसूरती से सेट संभाला कि मुझे लगा जैसे आजी हमेशा वहां मौजूद है'. उनकी ये बातें बताती हैं कि वो दर्शकों और साथियों के बीच कितनी प्यारी थीं. उन्होंने अपने करियर में 25 से ज्यादा फिल्मों और टीवी शोज में काम किया और दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाई.