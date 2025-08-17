शराब पीकर मारते थे... कौन थीं काका की रूमर्ड गर्लफ्रेंड? जिसने खोले कुछ चौंकाने वाले राज, बोलीं- ‘गुस्सा मुझ पर ही निकालते थे...’
Advertisement
trendingNow12884416
Hindi Newsबॉलीवुड

शराब पीकर मारते थे... कौन थीं काका की रूमर्ड गर्लफ्रेंड? जिसने खोले कुछ चौंकाने वाले राज, बोलीं- ‘गुस्सा मुझ पर ही निकालते थे...’

Rajesh Khanna: राजेश खन्ना को आज भी हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना जाता है, लेकिन करियर ढलान पर आने के बाद वे बिल्कुल अकेले रह गए थे. उनका नाम अपने दौर की कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा था. उन्हीं में से एक एक्ट्रेस, जिनको उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड बताया जाता था ने खुलासा किया था कि वे शराब पीने के बाद...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 17, 2025, 06:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

काका की रूमर्ड गर्लफ्रेंड ने खोले कुछ चौंकाने वाले राज
काका की रूमर्ड गर्लफ्रेंड ने खोले कुछ चौंकाने वाले राज

Rajesh Khanna Rumoured Girlfriend: एक दौर था जब राजेश खन्ना बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते थे. उनके घर के बाहर सिर्फ फैंस ही नहीं, बल्कि निर्माता और निर्देशक भी लाइन लगाकर खड़े रहते थे. फिल्म मेकर्स कई-कई महीने तक सिर्फ उनका इंतजार किया करते थे. अगर काका किसी प्रोजेक्ट के लिए फ्री नहीं होते थे, तब भी लोग धैर्य रखकर उनके साथ काम करने की आस लगाए रहते थे. उनके सेट पर घंटों तक लोग बैठे रहते, सिर्फ इस उम्मीद में कि शूटिंग जल्द शुरू होगी.

लेकिन शोहरत हमेशा एक जैसी नहीं रहती. राजेश खन्ना ने भी अपने करियर का उतार-चढ़ाव देखा. अमिताभ बच्चन की फिल्म 'जंजीर' आने के बाद धीरे-धीरे काका की लोकप्रियता कम होने लगी. पहले लोग उनकी फिल्मों के दीवाने थे, लेकिन समय बदलने के साथ उनका स्टारडम फीका पड़ गया. उनकी लाइफ का ये दौर बेहद मुश्किल था. ऐसे समय में उनके साथ सिर्फ उस दौर की एक मशहूर एक्ट्रेस अनीता आडवाणी ने दिया था, जो खुद को उनकी गर्लफ्रेंड बताती हैं.

fallback

राजेश खन्ना के साथ रहती थीं अनीता आडवाणी

अनीता आडवाणी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि वे साल 2000 से राजेश खन्ना के साथ रह रही थीं. उन्होंने कहा कि काका आमतौर पर शांत रहते थे, लेकिन शराब पीने के बाद उनका स्वभाव बदल जाता था. वे जल्दी गुस्सा करने लगते थे और छोटी-छोटी बातों पर चिढ़ जाते थे. अनीता का मानना है कि ये गुस्सा करियर को लेकर नहीं था, बल्कि उनके दिल में छिपे हुए इमोशंस का होता था. अनीता ने आगे कहा कि काका के मन में बहुत कुछ दबा हुआ था. 

8 साल पहले बॉलीवुड को दी FLOP फिल्म, 300 लड़कियों को पछाड़ हसीना बनीं टाइगर श्रॉफ की हीरोइन, कथक और बेली डांस में एक्सपर्ट, पहचाना?

गुस्से में दबे इमोशन निकालते थे काका 

उन्होंने बताया कि इसे वे कभी-कभी गुस्से में निकालते थे. उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना को जो स्टारडम मिला था, वैसा आज तक किसी को नहीं मिला. लेकिन जब इंसान ऊंचाई से नीचे आता है, तो उसका चिड़चिड़ा होना स्वाभाविक है. अनीता मानती हैं कि यही वजह थी कि काका छोटी-सी बातों पर नाराज हो जाते थे. ये उनकी अंदरूनी पीड़ा का इशारा था. अनीता ने ये भी बताया कि राजेश खन्ना का गुस्सा अक्सर उन्हीं पर निकलता था, जो काफी हैरान कर देने वाला खुलासा है. 

fallback

हो जाता करती थीं छोटी-मोटी लड़ाइयां 

उन्होंने बताया कि अगर कभी वे काका से कह देतीं कि कमरा गंदा है, तो काका मजाकिया अंदाज में कहते, 'हां, तुम ही साफ-सुथरी हो, हम सब गंदे हैं'. हालांकि उन्होंने कभी भी अनीता पर शारीरिक हमला नहीं किया. कभी-कभी वे मजाक में उन्हें हल्के-फुल्के ढंग से छेड़ते थे. अनीता कहती हैं कि वे हिंसक स्वभाव के बिल्कुल नहीं थे, बल्कि बस अपने गुस्से का इजहार करते थे. छोटी-मोटी लड़ाइयों के बाद राजेश खन्ना हमेशा अनीता को मनाने की कोशिश करते थे. 

13 साल पहले कहा दुनिया का अलविदा

उन्होंने बताया कि वे अपने स्टाफ से उनके लिए गिफ्ट हैम्पर और छोटे-छोटे नोट भेजते थे. अनीता आज भी उन लम्हों को याद करके इमोशनल हो जाती हैं. उन्होंने कहा कि काका ने बहुत बड़ा स्टारडम और बहुत गहरा अकेलापन दोनों देखा. बता दें, राजेश खन्ना का निधन 18 जुलाई 2012 को कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद हुआ था. उनके जाने से बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गया. उन्होंने अपने करियर में दर्जनों हिट फिल्में दी हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Rajesh KhannaAnita Advani

Trending news

भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
Brahmos Missile
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
Weather
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
Dashrath Manjhi
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
Shubhanshu shukla
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
karnataka
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
DU से 'इकबाल का पन्ना' हटेगा! इकबाल... भारत के लिए जिन्ना से भी ज्यादा खतरनाक थे?
NCERT Partition
DU से 'इकबाल का पन्ना' हटेगा! इकबाल... भारत के लिए जिन्ना से भी ज्यादा खतरनाक थे?
इस किताब को आग लगा दो... NCERT के मॉड्यूल पर भड़की कांग्रेस, BJP ने दिया जवाब
NCERT Partition Module
इस किताब को आग लगा दो... NCERT के मॉड्यूल पर भड़की कांग्रेस, BJP ने दिया जवाब
विभाजन का विलेन किसका हीरो; इस राज्य में 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे किसने लगाए?
Jinnah
विभाजन का विलेन किसका हीरो; इस राज्य में 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे किसने लगाए?
RSS 'इंडियन तालिबान' और PM मोदी... दिग्गज कांग्रेसी नेता के बयान पर बवाल
rss
RSS 'इंडियन तालिबान' और PM मोदी... दिग्गज कांग्रेसी नेता के बयान पर बवाल
मंत्रों से मस्तिष्क का कनेक्शन; कैसे शार्प होती है मेमोरी? रिसर्च में हुआ खुलासा
DNA Analysis
मंत्रों से मस्तिष्क का कनेक्शन; कैसे शार्प होती है मेमोरी? रिसर्च में हुआ खुलासा
;