शराब पीकर मारते थे... कौन थीं काका की रूमर्ड गर्लफ्रेंड? जिसने खोले कुछ चौंकाने वाले राज, बोलीं- ‘गुस्सा मुझ पर ही निकालते थे...’

Rajesh Khanna Rumoured Girlfriend: एक दौर था जब राजेश खन्ना बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते थे. उनके घर के बाहर सिर्फ फैंस ही नहीं, बल्कि निर्माता और निर्देशक भी लाइन लगाकर खड़े रहते थे. फिल्म मेकर्स कई-कई महीने तक सिर्फ उनका इंतजार किया करते थे. अगर काका किसी प्रोजेक्ट के लिए फ्री नहीं होते थे, तब भी लोग धैर्य रखकर उनके साथ काम करने की आस लगाए रहते थे. उनके सेट पर घंटों तक लोग बैठे रहते, सिर्फ इस उम्मीद में कि शूटिंग जल्द शुरू होगी.

लेकिन शोहरत हमेशा एक जैसी नहीं रहती. राजेश खन्ना ने भी अपने करियर का उतार-चढ़ाव देखा. अमिताभ बच्चन की फिल्म 'जंजीर' आने के बाद धीरे-धीरे काका की लोकप्रियता कम होने लगी. पहले लोग उनकी फिल्मों के दीवाने थे, लेकिन समय बदलने के साथ उनका स्टारडम फीका पड़ गया. उनकी लाइफ का ये दौर बेहद मुश्किल था. ऐसे समय में उनके साथ सिर्फ उस दौर की एक मशहूर एक्ट्रेस अनीता आडवाणी ने दिया था, जो खुद को उनकी गर्लफ्रेंड बताती हैं.

राजेश खन्ना के साथ रहती थीं अनीता आडवाणी

अनीता आडवाणी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि वे साल 2000 से राजेश खन्ना के साथ रह रही थीं. उन्होंने कहा कि काका आमतौर पर शांत रहते थे, लेकिन शराब पीने के बाद उनका स्वभाव बदल जाता था. वे जल्दी गुस्सा करने लगते थे और छोटी-छोटी बातों पर चिढ़ जाते थे. अनीता का मानना है कि ये गुस्सा करियर को लेकर नहीं था, बल्कि उनके दिल में छिपे हुए इमोशंस का होता था. अनीता ने आगे कहा कि काका के मन में बहुत कुछ दबा हुआ था.

गुस्से में दबे इमोशन निकालते थे काका

उन्होंने बताया कि इसे वे कभी-कभी गुस्से में निकालते थे. उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना को जो स्टारडम मिला था, वैसा आज तक किसी को नहीं मिला. लेकिन जब इंसान ऊंचाई से नीचे आता है, तो उसका चिड़चिड़ा होना स्वाभाविक है. अनीता मानती हैं कि यही वजह थी कि काका छोटी-सी बातों पर नाराज हो जाते थे. ये उनकी अंदरूनी पीड़ा का इशारा था. अनीता ने ये भी बताया कि राजेश खन्ना का गुस्सा अक्सर उन्हीं पर निकलता था, जो काफी हैरान कर देने वाला खुलासा है.

हो जाता करती थीं छोटी-मोटी लड़ाइयां

उन्होंने बताया कि अगर कभी वे काका से कह देतीं कि कमरा गंदा है, तो काका मजाकिया अंदाज में कहते, 'हां, तुम ही साफ-सुथरी हो, हम सब गंदे हैं'. हालांकि उन्होंने कभी भी अनीता पर शारीरिक हमला नहीं किया. कभी-कभी वे मजाक में उन्हें हल्के-फुल्के ढंग से छेड़ते थे. अनीता कहती हैं कि वे हिंसक स्वभाव के बिल्कुल नहीं थे, बल्कि बस अपने गुस्से का इजहार करते थे. छोटी-मोटी लड़ाइयों के बाद राजेश खन्ना हमेशा अनीता को मनाने की कोशिश करते थे.

13 साल पहले कहा दुनिया का अलविदा

उन्होंने बताया कि वे अपने स्टाफ से उनके लिए गिफ्ट हैम्पर और छोटे-छोटे नोट भेजते थे. अनीता आज भी उन लम्हों को याद करके इमोशनल हो जाती हैं. उन्होंने कहा कि काका ने बहुत बड़ा स्टारडम और बहुत गहरा अकेलापन दोनों देखा. बता दें, राजेश खन्ना का निधन 18 जुलाई 2012 को कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद हुआ था. उनके जाने से बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गया. उन्होंने अपने करियर में दर्जनों हिट फिल्में दी हैं.