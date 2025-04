परेश रावल की 'द ताज स्टोरी' ने विदेश में गाड़ा झंडा, लंदन के 'हाउस ऑफ कॉमन' में मिला बेस्ट फिल्म अवॉर्ड

The Taj Story: कॉमेडी से लेकर सीरियस हर तरह के रोल में परेश रावल झंडे गाड़ चुके हैं. लेकिन अब एक्टर को हाल ही में ऐसा अवॉर्ड मिला है जिससे उन्होंने ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी अपने नाम का परचम फहराया है. परेश राव की फिल्म 'द ताज स्टोरी' को लंदन में 'हाउस ऑफ कॉमन' में आयोजित ग्लोबल बिजनेस अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.

'द ताज स्टोरी' को मिला बेस्ट फिल्म अवॉर्ड

'द ताज स्टोरी' को ब्रिटिश दर्शकों के अलावा लंदन की जनता और वहां के फौजियों ने भी खूब पसंद किया.इस फिल्म को मिले अवॉर्ड के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि हिंदी फिल्मों को नई ऊंचाई मिल रही है. ये फिल्म ना केवल मनोरंजन करेगी बल्कि ताज महल के सच्चे इतिहास की जानकारी देगी. इतना ही नहीं एक खास मैसेज भी देती है जो लोगों के दिलों को छू जाएगा.

परेश रावल का ट्वीट

इसे अवॉर्ड को लेकर परेश रावल ने भी ट्वीट किया है. एक्टर ने लिखा- 'एक्साइटिंग खबर. मुझे आप सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि द ताज स्टोरी फिल्म को बेस्ट फिल्म अवॉर्ड मिला है. इंटरनेशन फिल्म कैटेगरी में वो भी हाउस ऑफ कॉमन लंदन में. मैं राइट और डायरेक्टर तुषार अमरिश गोयल को शुक्रिया कहना चाहता हूं. इस बेहतरीन विजन के लिए. मैं इस अपेजिंग प्रोजेक्ट का पार्ट होने पार प्राउड फील कर रहा हूं. जय हिंद.'

Exciting News!

I am absolutely thrilled to share that our film "The Taj Story" has won the Best Film Award in the International Film category at the prestigious House of Common in London!

A heartfelt thank you to our brilliant Writer and Director, **Tushar Amrish…

— Paresh Rawal (@SirPareshRawal) April 17, 2025