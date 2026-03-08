Advertisement
trendingNow13133103
Hindi NewsबॉलीवुडOTT पर बढ़ा ‘सूबेदार’ का क्रेज, अनिल कपूर के फैन हुए किंग खान, रिव्यू देते हुए बोले- ‘एक्शन तो लाजवाब था!’

OTT पर बढ़ा ‘सूबेदार’ का क्रेज, अनिल कपूर के फैन हुए किंग खान, रिव्यू देते हुए बोले- ‘एक्शन तो लाजवाब था!’

Shah Rukh Khan On Subedaar: इस समय अनिल कपूर की एक्शन ड्रामा फिल्म 'सूबेदार' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचा रही है, जिसकी चर्चा ना सिर्फ दर्शकों के बीच बल्कि फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियों के बीच भी हो रही है. वहीं इस फिल्म के फैन अब बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी बन गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने अपना रीव्यू भी शेयर किया है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Mar 08, 2026, 08:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

OTT पर बढ़ा ‘सूबेदार’ का क्रेज, अनिल कपूर के फैन हुए किंग खान, रिव्यू देते हुए बोले- ‘एक्शन तो लाजवाब था!’

‘तेजाब’ एक्टर अनिल कपूर की एक्शन ड्रामा फिल्म 'सूबेदार' इस समय छोटे पर्दे पर अपनी धाक जमाए हुए है. सुरेश त्रिवेणी द्वारा निर्देशित की गई ये फिल्म 5 मार्च को ओटीटी प्लेटफार्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अनिल कपूर के साथ एक्ट्रेस राधिका मदान, खुशबू सुंदर, सौरभ शुक्ला, आदित्य रावल, मोना सिंह, फैसल मालिक समेत कई अन्य कलाकार नजर आ रहे हैं. वहीं फिल्म 'सूबेदार' की तारीफ अनुराग कश्यप के साथ-साथ इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों ने की है, जिसमें अब शाहरुख खान का नाम भी शामिल हो गया है, उन्होंने हाल ही में इस फिल्म और अपने को-एक्टर अनिल कपूर की एक्टिंग की जमकर तारीफ की है. 

अनिल कपूर की 'सूबेदार' का रिव्यू करते हुए शाहरुख खान ने 7 मार्च को एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, ‘मुझे #सूबेदार बहुत पसंद आई. अनिल कपूर से हमेशा बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है. नियंत्रित लेकिन प्रभावशाली अभिनय. एक्टिंग के लिए उनकी डेडिकेशन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है और एक्शन तो लाजवाब था!!!’ 

फिल्म की टीम को दी बधाई
शाहरुख खान ने अपने इस पोस्ट में आगे फिल्म 'सूबेदार' की टीम की भी तारीफ की और लिखा, ‘आदित्यरावल, सौरभ शुक्ला, मोना सिंह, फैसल मलिक, राधिका मदान के किरदारों को भी अनोखे तरह से गढ़ा गया था और आप सभी ने कमाल का अभिनय किया. सुरेश त्रिवेणी और पूरी टीम को बहुत बधाई…ढेर सारा प्यार.’

Add Zee News as a Preferred Source

क्या कहती है फिल्म की कहानी?
अनिल कपूर की फिल्म 'सूबेदार' सेवानिवृत्त सैनिक सूबेदार अर्जुन मौर्य की कहानी है, जो समय के साथ बदल रहे समाज में एक आम नागरिक के तौर पर अपना जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं. फिल्म में मध्य प्रदेश में होने वाले भ्रष्टाचार और जुर्म को दर्शाया गया है, जिसमें उनकी बेटी के साथ उनके खराब रिश्तों पर भी प्रकाश डाला गया है. इस फिल्म की आगे की कहानी में अनिल कपूर का किरदार अपने ही समाज और लोगों के विरोध का सामना करता है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

shah ruk khanAnil KapoorFilm Subedaar Review

Trending news

दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
Gujarat Temple
दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! फ्रेंडली फाइट ने NDA में दरार के संकेत दिए
assam election 2026
असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! फ्रेंडली फाइट ने NDA में दरार के संकेत दिए
'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा
DNA
'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा
ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में है महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में PAK
israel iran war
ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में है महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में PAK
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा
Rahul Gandhi
'US भारत को ब्लैकमेल कर रहा और...', राहुल गांधी ने किस बात को लेकर PM मोदी को घेरा
CM भगवंत मान ने सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए प्रिंसिपलों के आठवें बैच को किया रवाना
Punjab Education Model
CM भगवंत मान ने सिंगापुर प्रशिक्षण के लिए प्रिंसिपलों के आठवें बैच को किया रवाना
भगवंत मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश, रोजगार का नया दौर शुरू
punjab new industrial policy
भगवंत मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश, रोजगार का नया दौर शुरू
खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
Telangana News in Hindi
खात्मे के और नजदीक पहुंचा 'लाल आतंक', तेलंगाना में 130 नक्सलियों ने किया सरेंडर
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
Mangalore Refinery
मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्या ठप हो गया मैंगलोर रिफाइनरी का काम? MRPL ने बताया सच
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर
S Jaishankar
वो फ्लीट रिव्यू के लिए आ रहे थे और... ईरानी जहाज पर US हमले को लेकर क्या बोले जयशंकर