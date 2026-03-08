OTT पर बढ़ा ‘सूबेदार’ का क्रेज, अनिल कपूर के फैन हुए किंग खान, रिव्यू देते हुए बोले- ‘एक्शन तो लाजवाब था!’

‘तेजाब’ एक्टर अनिल कपूर की एक्शन ड्रामा फिल्म 'सूबेदार' इस समय छोटे पर्दे पर अपनी धाक जमाए हुए है. सुरेश त्रिवेणी द्वारा निर्देशित की गई ये फिल्म 5 मार्च को ओटीटी प्लेटफार्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अनिल कपूर के साथ एक्ट्रेस राधिका मदान, खुशबू सुंदर, सौरभ शुक्ला, आदित्य रावल, मोना सिंह, फैसल मालिक समेत कई अन्य कलाकार नजर आ रहे हैं. वहीं फिल्म 'सूबेदार' की तारीफ अनुराग कश्यप के साथ-साथ इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों ने की है, जिसमें अब शाहरुख खान का नाम भी शामिल हो गया है, उन्होंने हाल ही में इस फिल्म और अपने को-एक्टर अनिल कपूर की एक्टिंग की जमकर तारीफ की है.

अनिल कपूर की 'सूबेदार' का रिव्यू करते हुए शाहरुख खान ने 7 मार्च को एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, ‘मुझे #सूबेदार बहुत पसंद आई. अनिल कपूर से हमेशा बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है. नियंत्रित लेकिन प्रभावशाली अभिनय. एक्टिंग के लिए उनकी डेडिकेशन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है और एक्शन तो लाजवाब था!!!’

फिल्म की टीम को दी बधाई

शाहरुख खान ने अपने इस पोस्ट में आगे फिल्म 'सूबेदार' की टीम की भी तारीफ की और लिखा, ‘आदित्यरावल, सौरभ शुक्ला, मोना सिंह, फैसल मलिक, राधिका मदान के किरदारों को भी अनोखे तरह से गढ़ा गया था और आप सभी ने कमाल का अभिनय किया. सुरेश त्रिवेणी और पूरी टीम को बहुत बधाई…ढेर सारा प्यार.’

क्या कहती है फिल्म की कहानी?

अनिल कपूर की फिल्म 'सूबेदार' सेवानिवृत्त सैनिक सूबेदार अर्जुन मौर्य की कहानी है, जो समय के साथ बदल रहे समाज में एक आम नागरिक के तौर पर अपना जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं. फिल्म में मध्य प्रदेश में होने वाले भ्रष्टाचार और जुर्म को दर्शाया गया है, जिसमें उनकी बेटी के साथ उनके खराब रिश्तों पर भी प्रकाश डाला गया है. इस फिल्म की आगे की कहानी में अनिल कपूर का किरदार अपने ही समाज और लोगों के विरोध का सामना करता है.