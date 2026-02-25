69 साल के हीरो का घर में नहीं कोई फैन, आज भी पत्नी से मांगने पड़ते 10-15 हजार, बोले- 'मैं बिल्कुल स्पेशल...'

Anil Kapoor On Wife Sunita: बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'सूबेदार' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में एक्टर ने बताया कि घर में कोई भी उनका फैन नहीं है और आज भी वे अपनी पत्नी से पॉकेट मनी लेते हैं.
Anil Kapoor On Wife Sunita: बॉलीवुड हीरो अनिल कपूर आज भी उतने ही यंग दिखते हैं, जितने अपने दौर में दिखते थे. वह आज भी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और उनके लाखों चाहने वाले हैं. उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं, लेकिन उनके घर का माहौल इससे बिल्कुल अलग है. अनिल कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म 'सूबेदार' को लेकर चर्चा में बने हुए है. हाल ही में एक्टर ने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में खुलासा किया कि घर में कोई भी उनका फैन नहीं है और कोई उनके साथ सेलिब्रिटी जैसा बर्ताव नहीं करता. बल्कि आज भी अपनी पत्नी सुनीता कपूर से पॉकेट मनी मांगनी पड़ती है.
'घर में कोई भी मेरा फैन नहीं'
अनिल कपूर ने बताया कि 'मेरे परिवार में कोई भी मेरा फैन नहीं है. आज भी घर से निकलते वक्त उन्होंने पत्नी सुनीता को बताया कि ट्रेलर लॉन्च के लिए जा रहा हूं, तो उसने पूछा कौन सी फिल्म? उसे मेरी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है. मेरा परिवार ऐसा है. मैं अपने घर में एकदम स्पेशल नहीं हूं, कभी-कभी शूट पर जाने से पहले मुझे सुनीता से 10,000-15,000 रुपये कैश भी मांगना पड़ता हैं.'
'पत्नी ने मेरे करियर को संवारने के लिए....'
एक्टर ने बताया कि उनकी सफलता में पत्नी सुनीता कपूर का बड़ा रोल है. मेरे करियर को संवारने के लिए सुनीता ने अपने जीवन में कई सारे बलिदान दिए हैं. फिल्म सूबेदार पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि सूबेदार के किरदार में उन्होंने अपने निजी रिश्तों की भावनाओं को उतारा है. मेरी बेटियों के साथ मेरा ऐसा रिश्ता नहीं है. सोनम, रिया और मैं एकदम दोस्त की तरह हैं. राष्ट्र के प्रति प्रेम, काम के प्रति जुनून, लेकिन इन सबकों इसमें पिरोना काफी चुनौतीपूर्ण था. एक्टर अपनी पत्नी को इतना क्रेडिट इसलिए देते हैं, क्योंकि वह उनका पागलपन और काम समझती हैं.
अपकमिंग फिल्म 'सूबेदार'
वहीं अनिल कपूर की अपकमिंग फिल्म 'सूबेदार' की बात करें तो इस फिल्म की काफी चर्चे हो रही है. इसका ट्रेलर भी सामने आ चुका है, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया. फिल्म में अनिल कपूर के साथ राधिका मदान, सौरभ शुक्ला, आदित्य रावल, फैजान मलिक और मोना सिंह नजर आएंगी. इस फिल्म को सुरेश त्रिवेणी ने डायरेक्ट किया है. विक्रम मल्होक्षा, सुरेण त्रिवेणी और अनिल कपूर ने इसे प्रोड्यूस किया है. ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर 5 मार्च को फिल्म स्ट्रीम होगी.
