69 की उम्र में हीरो का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, सफेद बालों और मूछों में भी दिखे यंग, बेटी ने भी किया रिएक्ट

Anil Kapoor White Hair Look: बॉलीवुड के एवरग्रीन एक्टर अनिल कपूर के लाखों चाहने वाले हैं. 69 साल की उम्र में भी एक्टर बेहद हैंडसम और फिट नजर आते हैं. इस बीच एक्टर अपने नए लुक को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. उन्होंने हाल ही में अपना नया लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया है.
Anil Kapoor New Look: बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस एक्टर अनिल कपूर की गिनती उन एक्टर्स में होती है जो 69 साल की उम्र में भी बेहद फिट नजर आते हैं. एक्टर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और फैंस के साथ अपने फिटनेस की वीडियो शेयर करते नजर आते हैं. इस उम्र में भी एक्टर की फिजीक देखकर ऐसा लगता है कि मानो उनकी उम्र ठहर गई हो. अपनी किलर पर्सनैलिटी और लुक के वजह से आज भी वह फैंस के दिलों पर राज करते हैं. इस बीच अनिल कपूर ने अपना नया लुक शेयर किया और इस लुक को देख फैंस हैरान रह गए. एक्टर के फैंस इस पोस्ट पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.
अनिल कपूर के ट्रांसफॉर्मेशन पर फैंस फिदा
एक्टर अनिल कपूर ने हाल ही में पोस्ट शेयर की, जिसमें उनका नया लुक नजर आ रहा है. सफेद बालों और मूछों में अनिल ने हर किसी का ध्यान खींच लिया. फोटो को शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा 'कोई नहीं जानता... आगे क्या होने वाला है.' उनके इस ग्रे लुक ने फैंस का दिल जीत लिया है. कई फैंस ने इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक्टर के बदले लुक पर रिएक्शन दिया.
अनिल कपूर के ट्रांसफॉर्मेशन पर बेटी ने किया रिएक्टर
एक्टर अनिल कपूर के इस ट्रांसफॉर्मेशन पर उनके फैंस ने दिल और फायर वाला इमोजी शेयर कर रहे है. एक्टर की बेटी सोनम कपूर ने भी अपने पापा के ट्रांसफॉर्मेंशन पर रिएक्ट किया है. उन्होंने दिल और फायर जैसे इमोजी शेयर किए और उनके नए लुक की तारीफ की. दर्शन कुमार ने भी अनिल कपूर के ट्रांसफॉर्मेशन पर रिएक्शन दिया और लिखा 'वाह झक्कास.' एक्टर सुधांशु पांडे, रितेश देशमुख और अनुपम खेर जैसे सुपरस्टार भी उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए ये लुक?
वहीं अनिल कपूर के इस लुक को देखने के बाद कई यूजर्स का मानना है कि अनिल कपूर का ये नया लुक किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए है. कई यूजर्स ने सवाल करते हुए लिखा कि आखिर ये ग्रे लुक क्यों अपनाया है? खेर अनिल कपूर ने ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी अपकमिंग फिल्म के लिए है या कोई और वजह है. इसका खुलासा को बाकी जानकारी सामने आने के बाद ही होगा. ये बात तो साफ है कि अनिल कपूर इस लुक में काफी हैंडसम नजर आ रहे हैं.
