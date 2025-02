69 साल का ये एक्टर ला रहा अपनी 544वीं फिल्म, साथ में नजर आएंगे 'बाहुबली' फेम प्रभास

Anupam Kher 544th Film: एक्टर अनुपम खेर अपनी 544वीं फिल्म लेकर आ रहे हैं. खास बात है कि अनटाइटल्ड फिल्म में उनके साथ अभिनेता प्रभास नजर आएंगे. खेर ने उत्साह व्यक्त करते हुए अपकमिंग फिल्म की कहानी को ‘कमाल’ बताया. सोशल मीडिया पर प्रशंसकों को अपडेट रखने वाले अभिनेता अनुपम खेर ने प्रभास के साथ अपनी अगली फिल्म की घोषणा करने के लिए सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम का सहारा लिया.

544वीं फिल्म 'बाहुबली' फेम अभिनेता प्रभास के साथ

घोषणा करते हुए अभिनेता ने बताया कि वह अपनी 544वीं फिल्म में 'बाहुबली' फेम अभिनेता प्रभास के साथ काम करेंगे. फिल्म का टाइटल अभी तक सामने नहीं आया है. अनुपम ने इंस्टाग्राम पर प्रभास के साथ एक तस्वीर शेयर की. तस्वीर में खेर, प्रभास को गले लगाते और कैमरे के लिए पोज देते नजर आए. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि एक घोषणा है, भारतीय सिनेमा के ‘बाहुबली’ प्रभास के साथ अपनी 544वीं अनटाइटल्ड फिल्म की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है!

खेर ने बताया कि फिल्म का निर्देशन हनु राघवपुडी ने किया है. उन्होंने कहा कि फिल्म का निर्देशन प्रतिभाशाली हनु राघवपुडी ने किया है और निर्माताओं की शानदार टीम ने निर्माण किया है. मेरे प्यारे दोस्त और शानदार सुदीप चटर्जी भी टीम में शामिल हैं! कमाल की कहानी है, जिंदगी में और क्या चाहिए दोस्तों!. अनुपम खेर ने हाल ही में ओयो के संस्थापक रितेश अग्रवाल के साथ एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह रितेश को अभिनय की बारीकियों के बारे में बताते नजर आए थे.

ANNOUNCEMENT: Delighted to announce my 544th untitled film with the Bahubali of IndianCinema, the one and only Prabhas ! The film is directed by the very talented hanurpudi ! And produced by wonderful team of producers of MythriOfficial ! My very dear friend and brilliant… twitter.com/sBIXCS98t6

— Anupam Kher (AnupamPKher) February 13, 2025