कपूर परिवार में जश्न का माहौल, दुल्हन बनने वाली हैं अर्जुन की बहन, बॉयफ्रेंड संग लेंगी सात फेरे, इस दिन होगी सगाई

Anshula Kapoor Engagement: बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर अपने रिश्ते को नया नाम देने जा रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दशहरा के दिन अंशुला और रोहन ठक्कर सगाई करने वाले है और इसी साल कपल शादी के बंधन में भी बंध जाएगा. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 01, 2025, 06:37 PM IST
जल्द दुल्हन बनेंगी अर्जुन की बहन अंशुला
जल्द दुल्हन बनेंगी अर्जुन की बहन अंशुला

Anshula Kapoor Engagement: बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर की बहन और बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. 34 साल की अंशुला कपूर अपने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ 2 अक्टूबर यानी दशहरा वाले दिन सगाई करने वाली हैं. यह खास दिन दशहरे के शुभ अवसर पर मनाया जाएगा और इसी के साथ कपूर परिवार में खुशियों का माहौल देखने को मिलेगा.

बोनी कपूर के घर रखी गई खास पूजा 
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंशुला और रोहन की सगाई एक बेहद निजी और सादगी भरे समारोह में होगा, जिसमें सिर्फ परिवार और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल होंगे. इस अवसर पर बोनी कपूर ने अपने घर पर विशेष पूजा का आयोजन भी रखा है. वह चाहते हैं कि बेटी की यह नई शुरुआत पारंपरिक, शांतिपूर्ण और पारिवारिक माहौल में हो.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

समारोह से मीडिया रहेगी दूर
सगाई समारोह में अंशुला की ओर से उनके पिता बोनी कपूर, भाई अर्जुन कपूर और बहनें जान्हवी कपूर व खुशी कपूर मौजूद रहेंगी. समारोह को मीडिया और सार्वजनिक ध्यान से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, ताकि परिवार इस पल को निजी रूप से मना सके. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जुलाई में रिश्ते को लेकर चर्चा में आए थे
बता दें कि अंशुला और रोहन इस साल जुलाई में अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में आए थे, जब अंशुला ने सोशल मीडिया पर अपनी और रोहन की कुछ रोमांटिक तस्वीरें साझा की थीं. इन तस्वीरों के साथ अंशुला ने यह भी बताया था कि रोहन ने उन्हें एक खास जगह पर रिंग देकर प्रपोज किया था. अंशुला ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था और बताया कि उनकी और रोहन की पहली मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी. उन्होंने लिखा था कि एक मंगलवार की रात करीब 1:15 बजे उनकी बातचीत शुरू हुई थी, जो सुबह 6 बजे तक चलती रही. उसी वक्त उन्हें एहसास हुआ कि यह एक खास रिश्ते की शुरुआत है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इसी साल हो सकती है शादी 
वहीं तीन साल बाद रोहन ने न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में एक बेहद खूबसूरत लोकेशन पर उसी 1:15 बजे के वक्त उन्हें प्रपोज किया. अंशुला के मुताबिक, वह पल जादुई था और ऐसा लगा जैसे समय वहीं ठहर गया हो. अब दशहरे के दिन दोनों अपने रिश्ते को एक नए मोड़ पर ले जा रहे हैं. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक अंशुला और रोहन शादी भी कर सकते हैं. कपूर परिवार के लिए यह साल निश्चित रूप से खास रहने वाला है.

