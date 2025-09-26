सौतन ने लाकर दी थी श्रीदेवी की शादी की रिंग, बोनी कपूर ने किया खुलासा, बच्चों को छोड़ना पड़ा था अकेला

Boney Kapoor: बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने-माने डायरेक्टर बोनी कपूर आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते है. बोनी कपूर ने साल 1996 में श्रीदेवी से शादी की थी तो तब बवाल मच गया था. दोनों परिवारों के बीच तल्खी पैदा हो गई थी. दरअसल, बोनी कपूर पहले से ही शादीशुदा थे और उनके दो बच्चे थे. मोना शौरी उनकी पत्नी थीं, फिर भी उन्होंने श्रीदेवी से प्यार किया और फिर शादी करने के बाद बोनी कपूर पहली पत्नी और परिवार से दूर चले गए. इसके बाद दोनों परिवारों में मनमुटाव हो गया. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बोनी कपूर ने पहली पत्नी मोना और दूसरी पत्नी श्रीदेवी संग शादी और रिश्ते को लेकर बात की.

मोना ने खरीदी थी बोनी और श्रीदेवी की शादी की अंगूठियां

बोनी कपूर ने हाल ही में पर्सनल लाइफ से जुड़े उन पहलुओं को शेयर किया, जो आमतौर पर कैमरे से दूर रहते हैं. एक यूट्यूब चैनल पर चंदा कोचर के साथ बातचीत में उन्होंने अपनी दोनों शादी के बारे में और रिश्ते पर बात की. बोनी कपूर की पहली शादी 1983 में मोना शौरी कपूर से हुई थी, जिनसे उन्हें अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर नाम के दो बच्चे हैं. 1996 में उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी से दूसरी शादी की. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने श्रीदेवी से रिश्ते के बारे में मोना को बताया, तो उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार की थी. एक खास अंगूठी, जो उन्होंने और श्रीदेवी ने पहनी थी, वह खुद मोना ने खरीदी थी. उन्होंने मोना की समझदारी की सराहना की, जिन्होंने कभी बच्चों को उनके खिलाफ नहीं किया और उन्हें बिना किसी कड़वाहट के पाला.

अर्जुन कपूर पूछते थे- तुम घर क्यों नहीं आते?

बोनी ने यह भी बताया कि श्रीदेवी के माता-पिता के निधन के समय वह बहुत उलझ गए थे. एक ओर श्रीदेवी का अकेलापन था और दूसरी ओर उनके पहले परिवार की जरूरतें थी. उन्होंने अर्जुन कपूर द्वारा लिखे गए एक पत्र का जिक्र किया, जिसमें अर्जुन ने उनसे पूछा था, 'तुम घर क्यों नहीं आते?' यह पढ़कर उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन उस समय वह दोनों परिवारों के बीच फंसे हुए थे. इस मुश्किल दौर में उन्होंने खुद को मजबूत बनाए रखा और हमेशा अपने बच्चों के लिए प्यार और जिम्मेदारी महसूस की. उन्होंने कहा कि भले ही अर्जुन और अंशुला के पास उनकी मां और दादा-दादी का सहारा था, फिर भी उनका पिता से दूर होना उन्हें प्रभावित करता था.

एक साथ परिवार की तरह रहते हैं चारों बच्चे

श्रीदेवी के साथ बोनी कपूर का रिश्ता सार्वजनिक रूप से विवादों में रहा, खासकर मोना के दुःख और अकेलेपन की वजह से. लेकिन वक्त के साथ चीजें सुधरीं और आज पूरा परिवार एकजुट है. श्रीदेवी के 2018 में हुए निधन के बाद बोनी कपूर ने उनके सम्मान में एकता और परिवार की भावना को प्राथमिकता दी. उन्होंने गर्व से कहा कि आज उनके चारों बच्चे अर्जुन, अंशुला, जाह्नवी और खुशी एक साथ एक परिवार की तरह है और यही उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है.