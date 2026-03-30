जैकी श्रॉफ का आलीशान घर देख हैरान रह गईं फराह खान, अंदर की तस्वीरें हो रहीं वायरल, लग्जरी देख फैंस भी शॉक्ड

Jackie Shroff House Inside Photos: बॉलीवुड की फेमस कोरियोग्राफर फराह खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अब वह यूट्यूबर भी बन गई हैं. फराह खान यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए बड़े-बड़े सेलेब्स के घर जाती हैं और वहां का स्पेशल खाना खाती हैं. इस दौरान वह अपने घर से भी खास खाना बनाकर लेकर जाती हैं.

जैकी श्रॉफ के घर पहुंचीं फराह खान

हाल ही में फराह खान एक्टर जैकी श्रॉफ के घर पहुंचीं. यहां पहुंचकर फराह खान ने पूछा कि यह किसका घर है. इस पर जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ ने जवाब दिया, 'हम चारों यहां रहते हैं.' अगर आप एक बार जैकी श्रॉफ का घर अंदर से देख लेंगे, तो आपके होश उड़ जाएंगे. उनका घर काफी आलीशान और एस्थेटिक है. उन्होंने अपने घर की दीवारों पर व्हाइट कलर करवाया हुआ है और वुडन फ्लोरिंग करवाई है. उनके घर में आपको आर्टवर्क भी देखने को मिलेगा.

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बेहद शानदार है लिविंग रूम

जैकी श्रॉफ के घर के लिविंग रूम में मिनिमम फर्नीचर रखा हुआ है, जिसमें व्हाइट सोफा, वुडन टेबल और चेयर शामिल हैं. उनका पूरा घर काफी खुला और हवादार है. एक्टर का घर देखकर फराह काफी इंप्रेस हो गईं. उन्होंने कहा, 'कृष्णा, यह बहुत सुंदर है.' इस पर कृष्णा ने कहा, 'मॉम और मैंने मिलकर इसे डिजाइन किया है. वुडन फ्लोर काफी कोजी फीलिंग देता है. मॉम और मुझे ओपन स्पेस काफी पसंद है, इसलिए घर में इतना स्पेस रखा गया है.'

वीडियो में देखें पूरा घर

बालकनी को रखा खुला

जैकी श्रॉफ ने घर में मां लक्ष्मी की तस्वीर भी लगाई हुई है. उन्होंने घर में ब्लैक कलर की डाइनिंग टेबल रखी है और घर में एम. एफ. हुसैन की आर्ट लगाई हुई है. इसके अलावा उनके घर में जकूजी और आइस बाथ भी है. इसके साथ ही एक बड़ी बालकनी है, जहां से बेहद खूबसूरत व्यू नजर आता है. बालकनी को भी उन्होंने खुला रखा है. इतना ही नहीं, उनके घर का किचन भी बेहद खूबसूरत है.

फराह ने की जैकी श्रॉफ के घर की तारीफ

इसके बाद वीडियो में जैकी श्रॉफ नजर आते हैं. फराह उनसे उनके घर की तारीफ करती हैं और कहती हैं, 'क्या शानदार घर है आपका. मुझे लगा था कि आपका फार्महाउस शानदार है, लेकिन यह उससे भी बेहतर है.' फिर फराह ने पूछा कि क्या आपकी बेटी आपके साथ रहती है. इस पर जैकी ने कहा, 'मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी बिल्ली और मेरा कुत्ता-सब यहीं रहते हैं.'