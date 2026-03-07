अनिल कपूर की वो 2 अंडररेटेड फिल्में, जो बॉक्स ऑफिस पर गिरीं मुंह के बल, अब सालों बाद बन गईं लोगों की फेवरेट

Anil Kapoor Underrated Movie: हिंदी सिनेमा के ‘झकास’ अभिनेता अनिल कपूर ने हाल ही में IMDb के ‘Icons Only’ सेगमेंट के दौरान अपने लंबे करियर के कुछ अहम पल याद किए. इस बातचीत का सिलसिला उनकी हालिया एक्शन ड्रामा फिल्म ‘सूबेदार’ (Subedaar) की रिलीज के बाद हुआ. इस दौरान उन्होंने अपने करियर की कुछ अंडररेटेड फिल्मों, स्टारडम के दबाव और उन खास लम्हों के बारे में बात की जिन्होंने उनके सफर को आकार दिया.

अनिल कपूर ने बताया कि उनकी कई फिल्मों को शुरू में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन समय के साथ उन्हें नई पहचान मिली. उन्होंने अपनी कुछ ऐसी फिल्मों का जिक्र किया. जिन्हें ज्यादा सराहना नहीं मिली. उन्होंने कहा, ‘लोगों से बातचीत में मैंने पाया कि फिल्में जैसे ‘माई वाइफ्स मर्डर’ (My Wife Murder) अंडररेटेड मानी जाती हैं और ‘इश्वर’ (Eeshwar) को और भी ज्यादा सराहना मिलनी चाहिए थी’. उन्होंने ये भी कहा कि कुछ फिल्में शुरुआत में पसंद नहीं की गईं.

करियर के अंडररेटेड प्रोजेक्ट्स और नई पसंद

लेकिन अब उन्हें नई पीढ़ी काफी पसंद कर रही है. उन्होंने ये भी बताया कि कुछ फिल्में रिलीज के समय कम पसंद की गईं, लेकिन अब उन्हें ज्यादा प्यार मिलता है. उन्होंने कहा, ‘फिल्में जैसे ‘नायक’ (Nayak) अब ज्यादा पसंद की जाती हैं और ‘लम्हे’ (Lamhe) भी अब बहुत सराही जाती है. ‘1942: ए लव स्टोरी’ (1942: A Love Story) भी उस समय जितनी सराही नहीं गई, अब लोगों को बहुत पसंद है’. उनके मुताबिक दर्शकों का नजरिया बदल सकता है और कीमत समझ आती है.

सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस

बातचीत के दौरान उन्होंने अपने करियर के सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट ‘24’ की शूटिंग का जिक्र भी किया. उन्होंने बताया, ‘मैंने इसे इंडिया में बनाया. हम सुबह 7 बजे शुरू करते और अगले दिन दोपहर 3-3:30 तक काम करते. कभी-कभी लगातार 36-40 घंटे काम करना पड़ा. 24 की शूटिंग बहुत मेहनती थी क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्शन और इंटेंस सीन थे. मेरे करियर में इतना लंबा काम कभी नहीं किया’. अनिल कपूर ने अपने करियर के टर्निंग पॉइंट के बारे में भी बात की.

फैंस का प्यार और चार दशकों का सफर

उन्होंने कहा, ‘1983 में मेरी फिल्म ‘वो 7 दिन’ (Woh 7 Din) रिलीज हुई, उस समय मुझे लगा कि मैंने लोगों से जुड़ाव बना लिया है. यही मेरे सफर की शुरुआत थी और अब 2026 है, मतलब लगभग 43-44 साल हुए’. अपने 40 साल से ज्यादा लंबे करियर के बावजूद, कपूर कहते हैं कि दर्शकों का प्यार उन्हें हमेशा चौंका देता है. उन्होंने कहा, ‘कई बार फैंस की बातचीत मुझे बहुत इमोशनल कर देती है. कभी शर्मिंदा करता है, कभी इमोशनल कर देता है. कभी लगता है, ‘क्या मैं इसके लायक हूं?’ ये बहुत भारी लगता है और मैं इसके लिए बहुत, बहुत आभारी हूं’.