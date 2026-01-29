'गरीबों इम्तिहान न ले...', 7 फिल्में फ्लॉप होने पर फूट-फूटकर रोए थे राजेश खन्ना; छत पर चढ़ कर भगवान पर गुस्साए

Advertisement
Rajesh Khanna Downfall: राजेश खन्ना को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार कहा जाता है. राजेश खन्ना की बैक टु बैक 17 फिल्में हिट हुईं थीं, जिसके बाद लोग कहने लगे थे, 'ऊपर आका और नीचे काका.' हालांकि, बाद के सालों में राजेश खन्ना ने असफलता का स्वाद भी चखा, लेकिन वे इसके लिए बिलकुल तैयार नहीं थे.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 29, 2026, 07:07 PM IST
Rajesh Khanna News: बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना के नाम बैक-टू-बैक 17 हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड है. लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी. लेकिन सक्सेस ने उनका साथ छोड़ दिया और फिर वह बुरी तरह टूट गए थे.राजेश खन्ना का जब बुरा दौर शुरू हुआ, तो उन्हें खुद को संभालने में बहुत मुश्किल हुई थी. यहां तक कि वह अपने घर की छत पर जाकर फूट-फूटकर रोए थे. उन्होंने आसमान की तरफ देखकर भगवान से शिकायत की थी कि उनके साथ ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? इसका खुलासा राजेश खन्ना ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया था. 

7 फिल्में फ्लॉप होने पर फूट-फूटकर रोए थे राजेश खन्ना

राजेश खन्ना ने साल 1990 में मूवी मैगजीन के साथ इंटरव्यू के दौरान कहा, 'मुझे याद है सुबह के तीन बजे थे. मैंने अपनी सफलता को चरम पर देखा था और फिर अचानक मैंने पहली बार असफलता का स्वाद चखा. एक के बाद एक मेरी 7 फिल्में फ्लॉप हो गई थीं.' उन्होंने कहा, 'बारिश हो रही थी, वहां पर बहुत अंधेरा था और मैं घर की छत पर अकेला था. मैं बेकाबू हो गया था. मैंने चिल्लाकर कहा-परवरदिगार हम गरीबों का इतना भी सख्त इम्तिहान ना लें कि हम तेरे वजूद को ही इनकार कर दें.'काका ने बताया कि उसके बाद क्या हुआ था. 

उन्होंने कहा, 'डिंपल कपाड़िया और मेरा पूरा स्टाफ भागकर आ गए थे. उन्हें लगा कि मैं पागल हो गया हूं. ऐसा इसलिए था क्योंकि सक्सेस मेरे दिमाग में चढ़ गई थी और मैं फेलियर को बर्दाश्त नहीं कर पाया. मुझे याद है कि अगले दिन बालाजी (साउथ सिनेमा के डायरेक्टर) ने मुझे अमर दीम (1979) फिल्म ऑफर की, जिसने मेरे करियर को दूसरा मौका मिला.'

बैक-टू-बैक दी 17 हिट फिल्में 

राजेश खन्ना की की 17 हिट फिल्मों में 'आराधना', 'डोली', 'बंधन', 'इत्तेफाक', 'दो रास्ते', 'खामोशी', 'सफर', 'द ट्रेन', 'कटी पतंग', 'सच्चा झूठा', 'आन मिलो सजना', 'मेहबूब की मेहंदी', 'छोटी बहू', 'आनंद', 'अंदाज', 'मर्यादा' और 'हाथी मेरे साथी' शामिल हैं. साल 1971 में रिलीज हुई 'बदनाम फरिश्ते' के बॉक्स ऑफिस पर पिटने के बाद राजेश की सफल फिल्मों का सिलसिला टूट गया गया था. गौरतलब है कि राजेश खन्ना का कैंसर की वजह से साल 2012 में निधन हो गया था. उनकी मौत से बॉलीवुड इंडस्ट्री को तगड़ा झटका लगा था. राजेश खन्ना की आखिरी फिल्म 'रियासत' थी, जो साल 2014 में रिलीज हुई थी. 

 

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

